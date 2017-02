Markdorf Gesundheitswochen in Markdorf: Zwei Wochen rund ums Wohlbefinden

Von der Brille bis zum kleinen Zeh: Markdorfer bieten vom 13. bis 26. März vieles rund ums Wohlbefinden, einiges davon ist kostenlos.

Es begann als Aktion eines einzelnen Betriebs, jetzt sind 33 Unternehmen und Selbstständige mit an Bord: Die Gesundheitswochen sollen vom 13. bis 26. März aufzeigen, was zu unserer Gesundheit beiträgt. "Für mich war das Ziel, möglichst viele Akteure mit an Bord zu holen", sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Das ist ihr gelungen, eine Wiederholung ist bereits für November geplant.

"Es braucht ja manchmal so einen Anstoß", sagt Fieber, das können die Gesundheitswochen sein. Mit jeder neuen Anmeldung habe sie sich gefreut, welch tolles Angebot da entsteht. Denn das Thema hat viele Aspekte, wie ein Blick auf die Beteiligten aufzeigt: Werner Graetsch ist Optiker und sieht seine Arbeit ebenso als Gesundheitsberuf wie Manuel Raither. In seinem Sportgeschäft zeigt sie sich in Form der Schuhe, die seine Kunden tragen, und die mitunter Schmerzen bereiten. Lucie Fieber spricht von 150 bis 170 möglichen Beteiligten für die Aktionswochen. 2016 habe man die Gesundheitswochen, die auf Ideengeberin Katja Eberle vom Wirthshof zurückgehen, begleitet und dabei das Angebot in Markdorf erkannt.

Während der Gesundheitswochen wird allerdings noch mehr geboten als ohnehin: Bei den Optikern gibt es beispielsweise kostenlose Sehtests, bei den Apotheken einen Gesundheitstest sowie die Entsorgung von alten Medikamenten. Bei Intersport Raither gibt es eine kostenlose Fußanalyse und bei der Parfümerie Strauch einige Informationen über Kosmetik – "alles, was wir uns auf die Haut oder in die Haare schmieren" habe natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, sagt Fieber. Verschiedene Gastronomie-Betriebe werden gesunde Smoothies bieten. Nicht alle Angebote werden kostenlos sein, aber viele.

Markdorf Marketing hat die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt: Handel und Gastronomie, Heilberufe und Vorträge sowie Sport und Vereine. Bei den Vereinen bietet etwa die Tanzabteilung des Turnvereins Markdorf einen "Tanz in den Frühling", am 25. März wird im Gymnastikraum des Wirthshof getanzt.

Das Programm verteilt sich besonders auf zwei Orte: Die Markdorfer Innenstadt und den Bereich zwischen SAP und Wirthshof. Bei SAP finden zwei Vorträge statt (siehe rechts), am Wirthshof sind täglich mehrere Angebote geplant. Daher empfehlen Anbieter wie Katja Eberle einen Blick auf die jeweils eigene Homepage, nicht alles findet in der Broschüre Platz. Und: "Die meisten Sachen sind mit Anmeldung", sagt Lucie Fieber. Die Kontakdaten für die jeweilige Anmeldung werden kommenden Montag bekannt gegeben.

Viele Vorträge im Programm

Der Wirthshof bietet jeweils an fünf Abenden pro Woche Vortrag, Seminar oder Workshop. Dabei wird etwa Ernährungsexpertin Rosemarie Bräuer über Detox (19. März) und Säuren-Basen-Ernährung (26. März) sprechen.

Die Ergotherapie-Praxis von Ellen Häckel-Bauder bietet am 24. März Vorträge zu Hausaufgaben (16.30 Uhr), Achtsamkeit im Alltag (18.30 Uhr) und Spiegeltherapie (20 Uhr).

Heilpraktiker: Bei Kristin Herberg geht es 17. März um den elektromagnetischen Bluttest und eine Woche später um Fußreflexzonentherapie. Beginn jeweils um 16 Uhr, Eintritt kostenlos. Der gleichen Therapie widmet sich Detlef-Bernd Thalmann am 20. März, 15 Uhr. Am gleichen Tag spricht Christine Vögele über die homöopathische Hausapotheke, 9.30 bis 11.30 Uhr und 19 bis 21 Uhr.

SAP bietet "Wasser ist Leben" am 15. März, 14 bis 15.30 Uhr. Dabei kann jeder sein Trinkwasser zur Analyse mitbringen. Einen Tag später geht es um mehr Vitalität und Lebensfreude im Alltag, 13 bis 14.30 Uhr

Am Montag, 27. Februar, wird Markdorf Marketing die Broschüre mit allen Informationen bieten unter www.markdorf-marketing.de