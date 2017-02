Markdorf Gespräche und Verkauf zum Stadtjubiläum: Stadträte auf dem Wochenmarkt

An drei Tagen werden Mitglieder des Markdorfer Gemeinderats auf dem Markt präsent sein, dabei soll man auch ins Gespräch kommen. Die Aktion mit dem Anlass "1200 Jahre Markdorf" beginnt am 16. Februar, weitere Termine sind der 16. März und 13. April.

Ob Kugelschreiber oder Baumwolltasche, das Angebot des Wochenmarkts wird an drei Terminen um einige Artikel zum Stadtjubiläum ergänzt. Wie Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, mitteilt, beginnt die Aktion am morgigen Donnerstag, 16. Februar, im Doschhaus an der Marktstraße 17. Die erste Runde ist besetzt durch Sandra Steffelin, Martina Koners-Kannegießer und Jens Neumann sowie Lucie Fieber selbst. Sie stehen auch für Gespräche bereit.

Die Idee gehe auf Stadtrat Jens Neumann zurück. Er wolle Bürger und Gäste gleichermaßen auf das Stadtjubiläum und die eigens gestalteten Artikel für jegliche Alltagssituation aufmerksam machen. Entsprechend sind sämtliche Artikel mit dem "1200 Jahre Markdorf"-Logo versehen. Seit zwei Wochen werden sie von Markdorf Marketing angeboten, einige sollen noch dazu kommen. Die Preise reichen von 1 Euro für einen Pin zum Anstecken bis zu 14 Euro für einen Satz Briefmarken. Für die zweite Runde steht schon fest, dass Arnold Holstein, Dietmar Bitzenhofer, Uwe Achilles und Bürgermeister Georg Riedmann vor Ort sein werden.

Die Termine sind jeweils donnerstags am 16. Februar, 16. März und 13. April von 10 bis 12.30 Uhr im Doschhaus.