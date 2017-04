Markdorf Gerhard Thiel dirigiert jetzt Musikverein Ittendorf

Der Musikverein Ittendorf hat einen neuen musikalischen Leiter: Gerhard Thiel erklärte sich bereit, die Kapelle als Dirigent zu übernehmen. Er folgt auf Markus Maier, der das Blasorchester interimsweise leitete, nachdem man sich im Frühjahr 2016 vom damaligen Dirigenten getrennt hatte.

Markdorf – Der Musikverein Ittendorf hat einen neuen Dirigenten. Gerhard Thiel ist Nachfolger von Markus Maier geworden, dem Interimsleiter des Blasorchesters. Das berichtete die Vorsitzende Anja Hille am Montagabend im Hofcafé der Familie Pfleghaar in Ittendorf-Reute. Dort hatten sich die aktiven und passiven Mitglieder des Vereins zu ihrer Hauptversammlung getroffen, nicht wie sonst üblich am Palmsonntag, sondern einen Tag später. "Er hat ja gesagt", erklärte Anja Hille zur Entscheidung von Gerhard Thiel, "hoffentlich für ganz, ganz viele Jahre."

Jetzt seien die Querelen vom vorletzten Jahr endgültig Vergangenheit. Der Ittendorfer Musikverein hatte sich im vergangenen Frühjahr nach einer Amtszeit von nur einem dreiviertel Jahr von seinem damaligen Dirigenten verabschiedet. Ihm folgte für den Übergang Markus Maier. Hille deutete die Schwierigkeit an, derzeit auf quasi leer gefegtem Markt einen neuen Dirigenten zu finden. Umso glücklicher sei man über Gerhard Thiel. Zu seinem Stellvertreter hatte der Vorstand kürzlich Alexander Keller gewählt.

Interimsdirigent Markus Maier appellierte an seine Mitmusiker: "Bitte kommt in die Proben – und bereitet euch vor." Nur so bleibe der neue Schwung auch erhalten, den Gerhard Thiel bereits jetzt in das Orchester gebracht habe. Maier versprach, er selbst werde sich zurückhalten und sich nicht weiter in die Arbeit des neuen Leiters der Kapelle einmischen. An seine Abschiedsrede hängte Markus Maier noch ein großes Lob. Sowohl beim festlichen Konzert im Advent als auch während des Auftritts beim Markdorfer Neujahrsempfang in der Stadthalle habe sich der Musikverein Ittendorf "sehr gut verkauft". An seinen Nachfolger gewandt, sagte Maier: "Du übernimmst einen Super-Haufen."

Einen Neuanfang geht der Verein auch mit einer veränderten Satzung, laut Anja Hille eine "eher trockene Materie". Letztmals wurde die Satzung 1983 überarbeitet, jetzt musste sie an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. So taucht nun zum Beispiel ein eigener Paragraf mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf. Andere Absätze wurden neu formuliert.

Als überaus erfreulich bezeichnete Anja Hille die Nachrichten aus dem Bereich Jugendarbeit. Jugendleiter Bruno Stotz kann auf eine 29-köpfige Nachwuchsgruppe blicken. "Damit ist die Flaute von vor einigen Jahren gründlich überwunden", freute sich Hille. Sie dankte Stotz für dessen Engagement, auch für dessen Beistand beim Waffelverkauf der Jugend oder die Begleitung zu den diversen Aktivitäten. Stotz selber erinnerte an den guten Eindruck, den der Nachwuchs beim vorweihnachtlichen Festkonzert hinterlassen hatte. Die nächsten Termine sind die Kommunion und ein Musikwettbewerb, beides im Mai. Im Juni treten die Ittendorfer beim Markdorfer Stadtjubiläum auf.

Der Verein

Dem Musikverein Ittendorf gehören 43 aktive und rund 120 passive Mitglieder an. Gegründet wurde er 1921. Insbesondere die Jugendarbeit wird groß geschrieben und umfasst auch manche Freizeitaktivität. Zum Repertoire der Kapelle gehört vor allem traditionelle, aber auch konzertante Blasmusik. Beides wird beim Bockbierfest und zum Weihnachtskonzert aufgeführt, außerdem bei vielen Auftritten in der Region. Der Musikverein begleitet auch kirchliche Veranstaltungen.