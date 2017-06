Markdorf Gerhard Eberl blickt auf erstes Jahr als Musikschul-Chef zurück

Gerhard Eberl ist seit genau einem Jahr Musikschuldirektor in Markdorf. Grund genug, ihn nach seinen Eindrücken, Erfahrungen und auch nach seinen weiteren Arbeitszielen zu fragen. „Für mich waren es sehr spannende zwölf Monate“, erklärt Eberl.

Spannend war das erste Jahr als Musikschul-Chef für Gerhard Eberl schon insofern, weil er, der Kommunikations-Mensch, mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen ist. An erster Stelle nennt der Musikschuldirektor seine Lehrer und alle, die in der Musikschule beschäftigt sind. Die Einrichtung wird nicht von der Kommune, sondern von einem Verein getragen. Wichtig waren seine Gespräche mit den Vertretern der Kommunalpolitik, insbesondere den Bürgermeistern im Einzugsgebiet der Musikschule, die den Begriff Raumschaft bewusst in ihrem Namen trägt. Eine weitere Gruppe wichtiger Gesprächspartner waren die Schulleiter.

Diese Gespräche sind für den neuen Musikschuldirektor nicht ohne Folgen geblieben. So ergab sich aus dem Dialog mit Gymnasialdirektor Tilmann Siebert, dass Eberl nun das Jugendorchester am BZM-Gymnasium dirigiert. Eine Hörprobe gab es gestern Abend, als Eberl mit seinen Oberstufen-Musikern bei der diesjährigen Sommermusik in der Stadthalle auftrat. Das Ergebnis seines Gesprächs mit Schulverbund-Rektorin Veronika Elflein sind zwei neue Band-Projekte. Zusammen mit mit seinem Musikschullehrer-Kollegen Andreas Straub bot Eberl zunächst ein Instrumenten-Karussell für die Werkreal- und Realschüler an. Inzwischen unterrichtet er Schlagzeug an der Verbundschule, Anuschka Schoepe Gesang, Hubertus Conrady Keyboard und Andreas Straub Bass und Gitarre.

„Mir macht das einen Riesenspaß“, erklärt Eberl. Er räumt ein, dass er eigentlich bereits an seiner Musikschule genug Unterricht gibt und dass ihn außerdem seine Verwaltungsarbeit schon hinreichend fordert. Wobei Eberl betont, dass er den Bürokratie-Anteil seiner Aufgabe überaus ernst nehme – und durchaus nicht ungern erledige. Gleichwohl wollte er die Gelegenheiten zu weiteren Kooperationen mit den Schulen nicht auf die lange Bank schieben, sondern sofort in Angriff nehmen. Und da galt es halt selbst einzuspringen, selbst den Taktstock in die Hand zu nehmen und die Trommelstöcke in die andere.

Bei allem Spaß am Unterrichten verhehlt Musikschulleiter Eberl keineswegs, dass die Lehrer-Situation gerade für nicht-öffentliche Musikschulen zurzeit alles andere als rosig ist. „Wir haben da schon einigen Bedarf“, erklärt er – und fügt hinzu: „Vielleicht muss man ja ein bisschen mehr Werbung machen, wie toll das Unterrichten ist.“ Freilich streben viele Musikstudenten eine Konzertkarriere an; „bei mir war das genauso“, räumt Eberl ein.

In finanzieller Hinsicht hängt der Himmel für Musikpädagogen auch nicht gerade voller Geigen. „Wir von Vereinen getragenen Einrichtungen müssen sogar ganz schön knapsen“, sagt Eberl. Seinen Optimismus will er sich nicht nehmen lassen. Gründe dafür sieht der Musikschulleiter in den Signalen aus Stuttgart. Als weiteres Hoffnungszeichen wertet er die angedeutete Gesprächsbereitschaft der Kommunen. „So oder so werden wir demnächst mehr Klarheit haben“, blickt Eberl auf anstehende Gespräche mit den Bürgermeistern. Sein dringlichster Wunsch sei eine gewisse „Zukunftsfähigkeit“ seiner Musikschule. Dazu gehört unter anderem, dass er auch am Jahresende noch mit schwarzen Zahlen rechnen darf. Im Übrigen bezieht er sich auf die Empfehlungen des Deutschen Städtetages, der die Musikschulen als bedeutungsvolle öffentliche Bildungseinrichtungen sieht, in der bedeutsame Beiträge für die persönliche Entwicklung von jungen Menschen geleistet werden. „Das sind auch immer wichtige gesellschaftliche Aufgaben“, betont Gerhard Eberl. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch seine guten Erfahrungen bei der Integration von Geflüchteten.

Zur Person

Gerhard Eberl, 51, leitete die Musikschule in Donaueschingen, bevor er die Nachfolge Uli Vollmers als neuer Musikschuldirektor in Markdorf antrat. Der ausgebildete Schlagzeuglehrer blickte vor seinem Markdorfer Amt bereits auf 14 Jahre als Schulleiter zurück. Denn vor Donaueschingen war er Direktor der Musikschule im schweizerischen Schwyz, wo er die musikalische Elementarerziehung für kleinere Kinder einführte. Eberl hegt eine Leidenschaft für die Symphonik. Er schätzt aber auch Madrigale und hat selbst in einem Madrigal-Chor gesungen. In Markdorf trat er bereits mehrfach auf – etwa bei einem Stiftungskonzert für die Musikschule, aber auch in der Stadtkapelle. Gerhard Eberl hat drei Kinder. Er ist begeisterter Hausmusiker. (büj)