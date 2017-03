Markdorf Geparkter Mercedes macht sich selbstständig

Ein 25-Jähriger hat am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, das Parkhaus an der Poststraße verlassen, nachdem er seinen A-Klasse-Mercedes dort abgestellt hatte. Wie die Polizei berichtet, verließ der 25-Jährige das Parkhaus allerdings, ohne seinen Mercedes gegen Wegrollen gesichert zu haben.

Das Auto machte sich schließlich selbstständig, fand kurioserweise den Weg aus dem Parkhaus, rollte über die Poststraße und prallte gegen die Front des gegenüberliegenden Gebäudes. Nach Angaben der Polizei entstand an der Hauswand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Am A-Klasse-Mercedes kam es zu einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.