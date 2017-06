Markdorf Georg Riedmann zur Tempo-Frage

Die Diskussion um Tempo-30-Zonen: Der Markdorfer Bürgermeister bezieht gegenüber dem SÜDKURIER konkrete Positionen

Markdorf (gup) Im Gespräch zu unserer gestrigen Berichterstattung "Raser-Klagen in der Bussenstraße" hatte Bürgermeister Georg Riedmann gesagt, er könne sich auch ein landkreiseinheitliches Tempo-40-Limit in den Innenstädten vorstellen. Dies jedoch sei jedoch nur im Einvernehmen mit dem RP denkbar, präzisiert er. Falls sich diese Idee hier als mehrheitsfähig erwiese, würde er solche Gespräche gerne führen, auch wenn er die Erfolgswahrscheinlichkeit als eher gering erachte.

Er würde auch eine Gesamtlösung für alle Straßen der Stadt begrüßen, sehe aber für Tempo 30 flächendeckend keine Mehrheit im Gemeinderat. Die Frage danach werde er im Rat dennoch zur Diskussion stellen. "Das habe ich mehreren betroffenen Anliegern zugesagt", betont Riedmann.

Grundsätzlich halte er es für "mehr als verständlich", wenn die Bürger nicht nachvollziehen könnten, dass auf der B 33 und der Hauptstraße Tempo 30 gelte, in den untergeordneten Straßen aber 50 gefahren werden dürfe und diese dadurch teils erhebliche Schleichverkehre anlocken, so Riedmann. Er bleibe aber dabei, dass er eine 30er-Regelung nur für eine betroffene Straße, wie in diesem Fall die Bussenstraße, nicht für zielführend halte.

Die an der Bussenstraße von einer Anwohnerin geforderten Schwellen halte er nicht nur für Fahrräder, sondern für Zweiräder insgesamt als zu gefährlich. Schwellen seien nur in Schrittgeschwindigkeit befahrbar, selbst Tempo 30 wäre bereits zu gefährlich für alle Arten von Zweirädern, zumal die Bussenstraße sehr abschüssig sei.