Markdorf-Leimbach Generationen feiern gemeinsam beim Hugeloh-Ball

Der Ball der Narrenzunft Hugeloh in der Leimbacher Mehrzweckhalle entwickelte sich in diesem Jahr zur närrischen Hochburg. Jung und Alt tummelten sich auf der Tanzfläche.

Seit Jahren arbeiten die Mitglieder der Narrenzunft Hugeloh daran, ihren Ball so attraktiv als möglich zu gestalten, um ihre Besucher so richtig in Feierlaune zu bringen. Das Konzept aus Telefonzelle, die zur Minibar umfunktioniert wurde, großer Obstkistenbar, riesen Tanzfläche und DJ, der aus drei Metern Höhe die Besucher beschallt, sowie Cocktails und großem Lumpenkapellen-Treffen ließ an diesem Abend keine Wünsche offen. "Ich bin einfach nur glücklich. Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass kurz nach der Saalöffnung der Ball so gut besucht war", freute sich Zunftmeister Thomas Wagner. Die Eröffnung übernahm der Fanfarenzug Markdorf. Danach gaben die Lumpenkapellen aus Meckenbeuren, Kluftern und Grünkraut sowie die Froschtis und die Gruppe Shakesbier Gas und brachten den Saal zum Kochen.

"Wir hatten Anfragen von über 20 Lumpenkapellen, aber das hätte den Abend gesprengt", erklärte Wagner. Ein großer Dank des Narrenchefs galt nicht nur seinem Team, sondern auch der Nachbarschaft, die während der Fasnet große Geduld beweise. Die ältesten Gäste an diesem Abend waren die einstigen Narreneltern der Hugelohs. Lisa Wörner und Helga Beck feierten mit ihren 84 Jahren kräftig mit beim Ball.