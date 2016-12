Markdorf Gemeinsam Weihnachten feiern

Die Weihnachtstage sind gerade für Alleinstehende oft eine schwere Zeit. Der Sozialverband veranstaltet daher zum zweiten Mal ein Festessen in der Krone.

Weihnachten, das Fest der Liebe, der Familie und des Beisammenseins. Wer alleine lebt und keine Angehörigen oder Freunde in unmittelbarer Nähe hat, dem wird das vor allem über die Feiertage zum Jahresende oft schmerzlich bewusst. Damit Menschen, die alleinstehend sind, dennoch gemeinsam mit Anderen feiern können, organisiert Regine Franz vom Markdorfer Sozialverband am ersten Weihnachtsfeiertag zum zweiten Mal ein festliches Essen im Gasthaus Krone.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr sei die Resonanz schon groß gewesen, erklärt Franz. 15 Personen hätten sich in der Krone zusammengefunden und für zwei Stunden gemeinsam Weihnachten gefeiert. Auf die Idee an einem der Weihnachtstage ein Essen auszurichten, sei die Sozialverbandsvorsitzende über einen Bekannten gekommen. "Im Gespräch erzählte er mir, dass er an Weihnachten alleine sei und sich wünschen würde, ein wenig Gesellschaft zu haben", erzählt Franz. Aus ihrer Zeit in Frankfurt kennt die 61-Jährige Veranstaltungen, die genau für solche Menschen initiiert werden. "Das sind drei sehr lange Tage, wenn man niemanden hat. Dem wollten wir eine Feier entgegensetzen", erklärt Franz die Entstehungsgeschichte der Weihnachts-Aktion. Da die Rückmeldungen durchweg positiv gewesen seien, findet das Essen auch in diesem Jahr wieder statt. "Im Herbst kamen die ersten Anfragen von Interessenten", sagt Franz. Schon jetzt sei die Zahl der Anmeldungen größer als im vergangenen Jahr. Die meisten Besucher seien 60 Jahre und älter. Dennoch betont Franz, dass die Feier allen Menschen offen steht. Derzeit müssen die Teilnehmer das Festessen noch selbst bezahlen.

Doch weil gerade ältere Menschen immer häufiger mit einer kleinen Rente zu kämpfen haben, will Franz für das nächste Jahr Sponsoren für die Weihnachtsfeier gewinnen. "Es wäre schön, wenn ein gemeinsames Fest nicht am Geld scheitert", so die Ortsverbandsvorsitzende.

Dass die finanziellen Mittel einem geselligen Weihnachtsfest einen Strich durch die Rechnung machen können, das bestätigt auch Gabriela Piber, Leiterin der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee. "Geldsorgen spielen insorfern eine Rolle, dass Menschen soziale Kontakte immer weniger pflegen können", so Piber. Für die Leiterin und ihr 90-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen beginnen die Feiertage schon weit vor dem 24. Dezember. Das dominierende Thema ist dasselbe, dem Regine Franz mit ihrer Veranstaltung entgegenzuwirken versucht. "Einsamkeit und Beziehung sind große Themen um Weihnachten und den Jahreswechsel", berichtet Piber.

Tipps für ein Fest in Gesellschaft

.Markdorf: Festessen am ersten Weihnachtsfeiertag: Der Sozialverband VdK, Ortsverband Markdorf, lädt am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 13 Uhr Personen, die alleine sind, in die Gaststätte Krone in der Hauptstraße ein. Gemeinsam sollen ein paar besinnliche Stunden verbracht werden. Die Kosten für Essen und Trinken muss jeder selbst tragen. Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte unverbindlich an: Telefon 0 75 44/5 06 95 43. .Pfullendorf: Heiligabend in der Christuskirche: In diesem Jahr öffnet die evangelische Christuskirche ihre Pforten nicht nur für die Gottesdienste am Heiligabend, sondern bietet zwischen den Abendgottesdiensten von 19 bis 22 Uhr auch ein Abendessen in Buffetform an: Kommen können alle Menschen, die den Heiligabend nicht alleine, sondern mit anderen Menschen zwanglos im Foyer verbringen und feiern möchten. Das Essen wird von Menschen aus den Kirchengemeinden zubereitet und gespendet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. .Friedrichshafen: Weihnachtsfest in der Erlöserkirche: Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde lädt mit der Nachbarschaftshilfe der Evangelischen Diakonie und dem Wohltätigkeitsverein an Heiligabend zum Weihnachtsmenü, Geschichten und Liedern in die Erlöserkirche, Lilienstraße 15, ein. Um 18 Uhr findet der Gottesdienst in der Erlöserkirche statt. Anschließend beginnt um 19.30 Uhr der festliche Abend im Gemeindesaal für alle, die nicht alleine feiern wollen. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann abgeholt und heimgefahren werden. Anmeldungen beim Pfarramt, Telefon: 0 75 41/5 15 56 oder bei der Nachbarschaftshilfe unter 0 75 41/92 26 58.

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee ist unter den Rufnummern 08 00-1 11 01 11? und ?08 00-1 11 02 22 kostenfrei rund um die Uhr für ein anonymes und vertrauliches Gespräch zu erreichen. Zudem ermöglicht sie Seelsorge per E-Mail oder im Internet-Chat auf www.telefonseelsorge-ravensburg.de