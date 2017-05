Markdorf Gemeinderat stimmt Blitzer-Antrag für Hepbach zu

Die Initiative der Anwohner an der B-33-Ortsdurchfahrt stößt auf Zustimmung im Gremium der Kernstadt am Dienstagabend. Nicht wenige Stadträte stimmten aber weniger aus purer Überzeugung, denn aus Achtung vor dem Votum des Ortschaftsrates zu. Die Stadt wird nun beim Landkreis einen entsprechenden Antrag stellen können.

Markdorf – Zwar mit großer Mehrheit, aber zumindest in Teilen nicht aus tiefster Überzeugung hat der Gemeinderat am Dienstagabend die Verwaltung beauftragt, beim Landratsamt die Installation eines stationären Blitzers in der Hepbacher B-33-Durchfahrt und die Einrichtung eines so genannten Tempo-70-Trichters zwischen Stadel und Hepbach zu beantragen. Roland Hepting (UWG) lehnte beide Beschlussvorschläge ab, Jens Neumann (FW) enthielt sich bei beiden und Susanne Sträßle, Erich Wild (beide CDU) und Markus Brutsch (FW) enthielten sich in der Blitzer-Abstimmung.

Mehrfach betonten Redner, sie würden vor allem aus Respekt vor der Ortschaftsratsentscheidung nicht gegen einen Blitzer in Hepbach stimmen, so etwa Sträßle und Neumann. Kritik in der Sache kam auch von Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth (CDU), obwohl er, wie auch schon im April im Ortschaftsrat das Anliegen der Initiative mit seiner Stimme unterstützte.

"Wir von der CDU sind keine Freunde von Blitzern", stellte Sträßle klar. In der CDU stelle man sich auch die Frage, "ob die 150 Unterschriften tatsächlich den Mehrheitswillen der Hepbacher darstellen". Der Tempo-Trichter, ein Tempo-70-Puffer vor dem östlichen Hepbacher Ortseingang zwischen den zulässigen 100 km/h außerorts und den 50 km/h im Ort, sei hingegen sinnvoll, so Sträßle. Er sehe das Limit kritisch, so Neumann. Es gebe ohnehin bereits zu viele unterschiedliche Limits in der Stadt und zudem sei eine Straße grundsätzlich dafür da, um Verkehr zu befördern. Ungeteilte Zustimmung für beide Maßnahmen äußerten hingegen Johanna Bischofberger (UWG) und Uwe Achilles (SPD).

Die Hepbacher, so Bischofberger, hätten in ihrem Antrag "gute Argumente" gebracht, vor allem zur nötigen Sicherheit vor dem dortigen Kindergarten. "Wir geben uns Regeln und die sind auch zu kontrollieren", betonte Achilles. Aus Sicht der SPD seien die Argumente pro Blitzer "nachvollziehbar" und es entstehe auch "keine Blitzerkultur". Vor der hatte zuvor Hepting gewarnt ("Mir persönlich geht diese Blitzerkultur einfach zu weit"). Wenn Rat und Verwaltung weiterhin auf Unterschriftenaktionen "von einigen Bürgern" eingingen, stelle sich die Frage, wann dann bereits die nächste Aktion komme, so Hepting. Man solle stattdessen dem Landratsamt vertrauen und nicht den Bürgern "einen Einstieg" in die Entscheidung geben.

Auch Roth warnte vor einer "Blitzer-Inflation". In Hepbach werde zwischen 54 und 56 km/h gefahren, sagte er: "Das ist keine Raserei. Und auch mit einem Blitzer kriegen wir keinen einzigen Lkw und keinen Pkw aus dem Ort raus." Für ihn stehe die Zustimmung außer Frage, sagte Dietmar Bitzenhofer (FW), da die B 33 durch den Ort führe. "Das sehe ich auch nicht als Gängelung." Die Initiative verlange schließlich nur die Überprüfung des 50er-Limits und kein Tempo-30-Limit. Danach sei für ihn ohnehin Schluss mit stationären Blitzern auf Markdorfer Gemarkung: "Denn dann haben wir nur noch blitzerfreie untergeordnete Straßen."

Die Blitzer-Frage