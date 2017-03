Gemeinderat entscheidet: Keine dritte Grundschule in Markdorf

Es wird keine weitere Diskussion um einen dritten Grundschulstandort in Markdorf geben. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden, die Umweltgruppe stimmte dagegen.

Markdorf – Ohne die Stimmen der Umweltgruppe hat sich der Gemeinderat am Dientagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Diskussion um einen dritten Grundschulstandort in Markdorf nicht weiter zu verfolgen. Die Standorte Jakob-Gretser-Grundschule und Grundschule Leimbach sollen auf der Basis der vorliegenden Konzepte weiter entwickelt werden. In Leimbach soll eine Zweizügigkeit entstehen, in Markdorf soll vierzügig ausgebaut werden. Zuvor hatte Bürgermeister Georg Riedmann festgestellt, dass die Diskussionen im Gremium über die Grundschulentwicklung immer "gut und angeregt" gewesen seien, bis die Kosten von rund 25 Millionen Euro vorlagen. "Wir versuchen damit umzugehen, wie die Kosten verdaulich sind und die Planung optimiert werden kann." Riedmann informierte über zwei Änderungen. So sollte man dem Puffer, der die geplante Sechszügigkeit übersteigt, mehr Aufmerksamkeit widmen. Nach neusten Zahlen werden zum Schuljahr 2022 bislang 157 Kinder eingeschult, die Sechzügigkeit umfasst 168 Kinder, die damit fast vollständig erreicht sei.

Eine weitere Idee wurde ins Spiel gebracht, nachdem der Landkreis Veränderungen in der Nachbarschaft der Jakob-Gretser-Grundschle angedeutet hat: Ab frühestens 2020 könnten sich neue räumliche Möglichkeiten ergeben, womit wohl die Pestalozzi-Schule gemeint ist. Riedmann betonte, dass es aus Sicht der Stadtverwaltung keine geeigneten Flächen für einen dritten Schulstandort gibt. "Wir haben uns viele Gedanken gemacht und uns den Stadtplan ganz genau angeschaut", sagte der Bürgermeister. So sei es zum Beispiel unmöglich, die große Wiese zwischen Bildungszentrum und Parcelsusstraße zu erwerben. Auch andere Gewanne kämen nicht in Frage. Den Vorschlag die Tennishalle und die Trendsportanlage zu verschieben, um die Fläche zu nutzen, halte er für wenig zielführend. "Wohin verschieben?", fragte Riedmann.

Die Entwicklungsmöglichkeiten sollen auf der Basis der beiden vorhandenen Schulen erfolgen. Georg Riedmann appellierte an die Stadträte, sich darauf zu konzentrieren, damit man endlich in die Planungs- und Umsetzungsphase einsteigen kann. "Wir diskutieren nun schon seit Monaten und Jahren", sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Susanne Sträßle, die dafür plädierte, einen dritten Standort nicht mehr weiterzuverfolgen. Dieser Ansicht waren auch die Freien Wähler und die SPD. "Wir müssen irgendwann loslegen", so Dietmar Bitzenhofer. "Wir sollten nicht so lange warten wie bei einer Straße", sagte Uwe Achilles. Die Umweltgruppe vertrat dagegen geschlossen die Meinung, dass der Vorschlag der Verwaltung als Teil einer Gesamtlösung für Markdorfs Schulen zu kurz gegriffen sei und stimmte dagegen.

"Die Entwicklung der Stadt findet im Süden statt", sagte UWG-Stadtrat Roland Hepting, früherer langjähriger Realschulrektor am Bildungszentrum. Der Schulweg vom Süden bis zur Jakob-Gretser-Grundschule sei lang. Hepting favorisiert eine Lösung in BZM-Nähe. Links neben der neuen Turnhalle befände sich eine Fläche, die dem Kreis gehöre und auch bebaut werden könne. "Wenn wird dort eine neue zweizügige Grundschule schaffen, fände ich das nicht schlecht." Die Grundschulkinder könnten die Mensa des BZM mitnutzen.

"Es ist kaum nachvollziehbar, dass es in Markdorf keinen einzigen Standort für eine neue zweizügige Grunschule geben soll, wenn man ernsthaft will und ernsthaft sucht", las Christiane Oßwald die Stellungnahme der UWG vor, die sich für eine Siebenzügigkeit einsetzt. Bei einer so hohen Investition sollte eine Entscheidung sehr weit in die Zukunft reichen. Sowohl die Zahlen des statistischen Landesamtes als auch die Wohnbebauung in der Stadt weisen darauf hin, dass diese Entwicklungen ein Mehr an Räumen bedeuten. "In der vorgesehen Planung sind keine Reserven vorhanden", so Oßwald. Diese sollten aber in den Entwürfen mitgedacht und ausgewiesen werden.

"Eine Außenstelle der Jakob-Gretser-Schule an der Pestalozzi-Schule halten wir für eine gute Lösung", sagte Christiane Oßwald. Allerdings ist diese Variante noch völlig offen. Lässt sich diese nicht realisiern, so Riedmann, könnte in Leimbach aufgestockt werden.