Bermatingen Gemeinde sucht neuen Jugendbeauftragten

Karsten Schraivogel gibt seine Tätigkeit bei der Gemeinde Bermatingen zum 31. Juli auf. Deshalb wird ein neuer Jugendbeauftragter gesucht. Über die Gründe der Veränderung schweigt die Gemeinde.

Beim Jugendtreff im Mesnerhaus stehen Veränderungen an. Karsten Schraivogel, seit 2013 Jugendbetreuer, beendet zum 31. Juli seine Tätigkeit für die Gemeinde Bermatingen. Über die Gründe kann aktuell nichts gesagt werden, da der 45-Jährige für den SÜDKURIER auf mehrmalige Anfrage nicht erreichbar gewesen ist.

"Für die Gemeinde ist der Schritt bedauerlich, aber auch zu respektieren", sagt Hauptamtsleiterin Maria Wagner, die sich zu den Gründen ebenfalls nicht äußern wollte. Unter der Leitung von Karsten Schraivogel sei eine Reihe von neuen Projekten entwickelt worden, wie zum Beispiel die Kinoabende "Auf einen Burger mit dem Bürgermeister", das Inklusionsprojekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Salem und der Stiftung Liebenau sowie die vielen offenen Angebote am Freitag im Jugendtreff, die bei den Jugendlichen beliebt gewesen seien. Besonders die Veranstaltung "Auf einen Burger mit dem Bürgermeister" kurz vor den Sommerferien sei bei den Jugendlichen sehr gut angekommen. Hier bekamen sie die Gelegenheit, während gemeinsam Hamburger gebraten wurden, direkt mit Bürgermeister Martin Rupp ins Gespräch zu kommen und über ihre Wünsche und Anliegen zu sprechen. "Eine tolle wie konstruktive Veranstaltung", wie Rupp seinerzeit bemerkte.

Karsten Schraivogel hatte die Stelle als Jugendbeauftragter offiziell zum 8. Januar 2013 übernommen. Er löste damals nach zwei Jahren Steffi Estel ab, die wieder zurück nach München gezogen war. Schraivogel, der in Salem aufgewachsen ist, hat einige Monate im Ausland verbracht. 2012 hat er neben seiner Tätigkeit in Bermatingen ein Studium "Soziale Arbeit" an der Hochschule Weingarten begonnen, um als Jugendbetreuer oder Betriebssozialarbeiter arbeiten zu können. In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER im Jahr 2013 sagte der damals 41-Jährige: "Mein Alter ist gar nicht so untypisch für die Ausbildung in sozialen Berufen." Sein wichtigstes Anliegen für den Jugendtreff war, "Lebensfähigkeit zu vermitteln" sowie Angebote zu schaffen, aber kein straffes Programm. Hauptamtsleiterin Maria Wagner ist es wichtig, den hohen Stellenwert des Postens zu betonen: "Wir wünschen uns für die Stelle wieder so eine erfahrene Person in der Kinder- und Jugendarbeit, wie wir sie mit Karsten Schraivogel hatten." Immerhin leite diese Person nicht nur den Jugendtreff, sondern fungiere auch als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Verwaltung.

Wagner weist darauf hin, dass es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt und die Stelle daher für Studenten der Fachrichtung Sozialpädagogik oder Ähnlichem interessant sein könnte. "Der Jugendtreff bietet ganz klar Gelegenheit, neue Ideen und Projekte gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln", erklärt Wagner. Damit bekräftigt sie die Unterstützung, die die Gemeinde dem Jugendtreff in den vergangenen fünf Jahren hat zuteil werden lassen. Da der Jugendtreff Teil des Mesnerhauses ist, ist auch künftig eine Zusammenarbeit mit den anderen Nutzern ausdrücklich erwünscht. Auf eine entsprechende Anfrage von Gemeinderätin Carola Uhl in der Gemeinderatssitzung im Februar räumte Schraivogel ein, dass es diese gebe, aber sie ausbaufähig sei und er sich in Zukunft wieder verstärkt darum bemühen werde – ebenfalls ein Bereich, in dem sich nun ein potenzieller Nachfolger kreativ einbringen können wird.

Die Anforderungen

Die Gemeinde Bermatingen sucht zum 1. Juli oder später einen neuen Jugendbeauftragten. Erwartet werden engagierte Bewerber mit Erfahrung in der Jugendarbeit, die den bestehenden Jugendtreff nachmittags beziehungsweise abends zwischen vier und fünf Stunden wöchentlich betreuen. Das bestehende Konzept lässt Platz für eigene Ideen. Eine sozialpädagogische Berufsausbildung wäre von Vorteil, ist aber nicht Voraussetzung. Die Stelle eignet sich auch für Studenten dieser Fachrichtung oder andere in der Jugendarbeit erfahrene Personen. Aussagekräftige Bewerbung sollten bis zum 23. Juni an die Gemeinde gerichtet werden: Gemeinde Bermatingen, Salemer Straße 1, 88697 Bermatingen. Für weitere Informationen steht Maria Wagner, Telefon 0 75 44/95 02 10, maria.wagner@bermatingen.de zur Verfügung.