Über die wundersame Wiederauffindung eines im Narrentrubel verschwundenen Gastraumgeländers berichtet SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Donnerwetter, das ging schneller als ein Schnitzel in der Pfanne zu braten! Am Donnerstagmittag sind wir zu Rudi Öxle hochgeeilt, weil der Schwanenstüble-Wirt uns um Mithilfe beim Wiederauffinden seines Gastraumgeländers gebeten hatte. Klar doch, Ehrensache für uns. Unter guten Nachbarn tut man, was man kann. Wir würden in der Ausgabe am Freitag ein Bild mit seinem Aufruf veröffentlichen, versprachen wir ihm. Ein Versuch in Form eines Zeitungsaufrufes ist es wert, dachten wir beide.

Aber... Eine Zeitung ist längst nicht mehr nur eine Zeitung, jedenfalls nicht nur eine gedruckte. Inzwischen gibt es auch die lokalen SÜDKURIER-Nachrichten schon in allerlei verschiedenen digitalen Formen. Eine davon ist unser Facebook-Auftritt "Markdorfer News-Küche", auf dem wir täglich mehrfach Bilder, Neuigkeiten und Nachrichten posten und grundsätzlich einen Platz schaffen für alle, die sich mit uns darüber austauschen möchten, was gerade im Städtle passiert.

Eigentlich der ideale Platz, um Öxles Aufruf schon mal ins Internet zu stellen, dachten wir uns. Gesagt, getan: Kollegin Stefanie Noßwitz postete das Geländer-Dilemma des Wirts gegen 17 Uhr. Nicht einmal eine Stunde später kam die Antwort, von Martina Burkart von der Narrenzunft. "Das ist im Festbüro gelandet!!!", postete sie in unsere News-Küche. Und gleich darauf: "Wir bringen es Rudi vorbei!!!" Wunderbar! Eine Stunde veröffentlicht, Fall gelöst! Wenn nur alles immer so einfach wäre!

Ein dickes Dankeschön deshalb auch von uns an Martina Burkart und ihr Narrenteam im Festbüro! Es geht halt nichts über eine gescheite Ordnung, stimmt's? Das Bild in der Zeitung haben wir am Freitag trotzdem noch gebracht. Erstens wussten am Freitagmorgen nur die Festbüro-Narren, Rudi Öxle und wir, dass das Geländer bereits wieder aufgetaucht war. Und zweitens fanden wir das Bild mit Rudi Öxle so nett, dass wir es unseren "gedruckten" Lesern nicht vorenthalten wollten. Hiermit also für alle die gute Nachricht, für die "gedruckten" Leser und für die digitalen User: Rudi hat sein Geländer unversehrt wiederbekommen. Und die Narren das versprochene Essen von Rudi. Und was meint Rudi Öxle dazu? Kurz und knapp: "Einfach perfekt!"