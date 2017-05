Markdorf Gartenparadies auf dem Balkon

Es muss nicht unbedingt ein Garten sein: Auch auf einem Balkon kann man den Sommer genießen. Romina Bubeck und Christian Alber aus Markdorf stellen im Rahmen der SÜDKURIER-Serie "Mein Garten" ihr kleines Paradies vor, das zum Entspannen und Grillen einlädt.

Markdorf – Es muss und kann nicht immer ein Garten sein: Gleißend hell strahlt die Sonne auf den Balkon von Romina Bubeck und Christian Alber. Nur entfernt dringt Verkehrslärm an die Ohren. Das Paar wohnt am Stadtrand von Markdorf, kurz bevor die Straße nach Deggenhausertal führt. Auf ihrem gemütlichen Balkon, der weder von der Straße noch von Nachbarn eingesehen werden kann, können die beiden sich entspannen und die Seele baumeln lassen. „Bei schönem Wetter ist das mein Platz, um zu essen oder ein Buch zu lesen“, erzählt Romina Bubeck und schaut auf ihren Balkon mit Korbmöbeln, bepflanzten Setzkästen und Grill. Dass sie so geschützt draußen sitzen können, ist ein großer Pluspunkt, ebenso wie die Größe des Balkons. „Bei vielen anderen Wohnungen hast du nicht viel Balkon, da haben wir wirklich Luxus“, freut sich Romina Bubeck.

So ist auch Platz für einen Grill, der für die beiden auf keinen Fall fehlen darf. „Als wir den Grill neu hatten, haben wir zwei Wochen lang jeden Tag gegrillt“, berichtet Bubeck. Doch so viel Spaß das auch macht, wird man des Grillfleischs mit der Zeit überdrüssig und sucht nach Alternativen. So landeten nicht nur Zucchini auf dem Rost, sondern auch mal ein Kürbis. „Nichts ist ungrillbar“, meint Christian Alber lachend.

Eine Wohnung ohne Balkon wäre für beide unvorstellbar. Sie sind gern draußen, um das gute Wetter zu genießen oder im Garten zu arbeiten. „Dadurch, dass meine Eltern Landwirtschaft haben, war ich immer viel draußen“, erzählt Alber. Und das bei jedem Wetter. So war es auch bei Bubeck. Schon als Kind war sie nicht im Haus zu halten, sobald ein Sonnenstrahl zu sehen war. „Es hieß immer: Mama, wo ist die Liege“, erzählt sie lachend. Zur Not lag man auch mal mit einer Decke auf der Liege. Daher wurde auch der Balkon bei der erstbesten Gelegenheit gerichtet. „Ein Sonnenstrahl und der Balkon musste gemacht werden“, beschreibt es die 22-Jährige. Die Steinfliesen wurden geschrubbt und von Unkraut befreit, dann wurden die eingekauften Pflanzen eingetopft. In drei Setzkästen wachsen verschiedene rot und gelb blühende Blumen. Auch Kräuter befinden sich in einem der Kästen, wie Zitronenthymian, Currykraut und Knoblauchgras. „Den Balkon zu richten, ging nicht so lange“, erzählt Christian Alber. Nach drei Stunden Arbeit war alles fertig. Allerdings wisse er auch, wieviel Arbeit ein richtiger Garten macht. Zusammen mit Romina Bubeck hegt er einen kleinen Garten in Leiwiesen bei Ittendorf, in dem neben Blumen und Gemüse Mostäpfel wachsen. Diese bringen viel Arbeit mit sich, weiß der 22-Jährige: „Die Äpfel machen mehr Arbeit als gärtnern." Wenn es die Zeit zulässt, ist das Paar gern in Leiwiesen. Sie sind sich einig, dass ein Balkon keinen eigenen Garten ersetzen kann. „Es ist ein Zusatz, aber kein Ersatz“, beschreibt es Bubeck. Auf einem Balkon ist nur Platz für ausgewählte Pflanzen. Nicht nur, weil oft der Platz fehlt, sondern auch, weil nicht jedes Grün für das Leben auf einem Balkon geeignet ist.

Auf dem Balkon von Romina Bubeck und Christian Alber können nicht nur Kräuter und Blumen gut wachsen. Daneben zieren ein kleiner Olivenbaum und ein Limettenbaum das Bild. „Wir haben extra eine Balkontomate gekauft“, erzählt Bubeck. Von der erhoffen sie sich bald eigene Früchte, mit denen sie kochen können, ebenso wie vom Limetten- und Olivenbaum. „Dass du deine eigenen Sachen hast, ist toll“, schwärmt die 22-Jährige. Auch wenn ein Balkon kein Ersatz für einen großen Garten ist, bietet er die Möglichkeit, etwas eigenes Gemüse zu ziehen und den Sommer zu genießen. „Wenn es schön ist und du kannst langen draußen sitzen, ist das das Schönste“, freut sich Romina Bubeck.

Romina Bubecks Gartensteckbrief

Meine Lieblingspflanze: Der Zitronenbaum, weil ich gern mit Zitronen koche.

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag:Unkraut jäten, aber wer mag das schon.

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Der Grill war das teuerste und den Olivenbaum haben wir von meiner Mutter geschenkt bekommen.