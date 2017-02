Markdorf Ganztagsbetreuung der Jakob-Gretser-Schule: Nach der Schule kommen die Ritter

Die Schüler der Ganztagsbetreuung an der Jakob-Gretser-Schule lernen derzeit, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben. Das Backen des eigenen Rittermahls und die Vorführung eines Theaterstücks gehören zum Betreuungs-Angebot dazu.

Es duftet nach herzhaftem Eintopf und frischem Brot und plötzlich sieht man ein Burgfräulein vorbeihuschen. Wer einen Hauch von Mittelalter spüren will, ist diese Tage in der Ganztagesbetreuung der Jakob-Gretser-Schule genau richtig.

Seit etwa zwei Wochen arbeiten und lernen die Jungen und Mädchen hier nachmittags vieles rund um das Thema Mittelalter. "Aufgrund des 1200-jährigen Stadtjubiläums von Markdorf hat die Schule das Fasnetsmotto Mittelalter gewählt", erklärt Betreuerin Hariet Disselkamp. Dies nahmen die zwei Gruppen der Ganztagesbetreuung zum Anlass, das Thema aufzugreifen und in vielen unterschiedlichen Workshops zu vertiefen. "Wir haben das Projekt aufgefächert in Bildungsbereiche. So konnten die Kinder auf verschiedenen Ebenen etwas über das Mittelalter und das Leben damals erfahren", berichtet Gruppenleiterin Hariet Disselkamp. So wurden beispielsweise erst einmal die zwei Gruppenräume geschmückt und mit Wappen und Türmen als Ritterburg umgebaut. "Mir hat es gut gefallen, als wir Schwerter und Schilder gebastelt haben und diese mit Mosaiksteinen verziert haben", erzählt die neunjährige Eliz. "Und die tollen Burgfräuleinkränze dürfen wir sogar mit nach Hause nehmen", freut sich Drittklässlerin Freya.

Am Herd steht Betreuerin Renate Dummel und kocht grüne Erbsensuppe. "Die gibt es heute mit selbst gebackenem Fladenbrot zum Rittermahl", verrät sie und deckt den Tisch liebevoll mit Kerzenständern und Tonschüsseln und -tassen. "Die Kinder haben ihr eigenes Geschirr getöpfert und auch beim Brot backen geholfen", erklärt Gruppenleiterin Christiane Friedrich. Außerdem wurde musiziert, Schellenkränze gebastelt, Ritterturniere veranstaltet und Bücher zum Thema gelesen. Sogar einen Kinonachmittag mit dem kleinen Ritter Trenk durften die Jungen und Mädchen erleben. Diese Woche finden nun die Abschlusstage mit Vorführungen der beiden Projektgruppen statt. Die Kinder der Theatergruppe stehen schon in den Startlöchern. "Wir haben uns die Geschichte vom Theater selbst ausgedacht und uns Figuren überlegt", erklärt die achtjährige Elisa stolz. Unterstützt wurden sie dabei von Betreuerin Christel Burkhart. Aufgeregt wird den Mitschülern das Theaterstück rund um Prinz Lukas von Heiligenberg und seine Verlobte Prinzessin von Salem vorgeführt. Dabei geht es auch um Hunger und Armut, Hexen und Stallburschen. Stolz tanzen sie zum Abschluss in ihren Gewändern und Verkleidungen, um anschließend ihr Rittermahl zu genießen. "Die Suppe schmeckt lecker", bestätigen sowohl der sechsjährige Semhi als auch die achtjährige Elena. Auch Ritter haben also gut gespeist.

Ebenso erwartet die Kinder noch eine Aufführung der Tanzgruppe, die mit ihren Betreuerinnen Hariet Disselkamp und Christiane Friedrich einen mittelalterlichen Reigen einstudiert hat. "Und es gibt ein richtiges Ritteressen: Hähnchenflügel und Räuberkartoffeln. Gegessen wird natürlich standesgemäß, wie damals die Ritter, ohne Besteck", schmunzelt Renate Dummel. Am Freitag steht für die 20 Kinder der Ganztagesbetreuung der Jakob-Gretser-Schule als krönender Abschluss noch ein Ausflug zur Burg Meersburg an.



Schüler-Projekte

Unter Projekt versteht man per Definition ein zielgerichtetes einmaliges Vorhaben mit abgestimmten Tätigkeiten mit klarem Anfangs- und Endtermin. Im allgemeinen Sprachgebrauch beschreibt es oft die Arbeit an einem Thema unter verschiedenen Aspekten. Kriterien der Projektarbeit für sind beispielsweise Handlungsorientierung oder Selbstorganisation der Kinder, praktische Erfahrungen und Ganzheitlichkeit. So wurde zum Beispiel das Thema Mittelalter sowohl musisch, sprachlich, kulinarisch, ästhetisch und körperlich erfahren. Dabei wurden alle Sinne angesprochen. Die Kinder konnten bei der Ganztagsbetreuung an der Jakob-Gretser-Schule sich selbst und ihre Ideen einbringen und ihre Gruppen frei wählen. (nbu)