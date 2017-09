Markdorf Fußball-Junioren des SC Markdorf verbringen gemeinsames Wochenendcamp

Rund 60 D- und E-Junioren toben sich derzeit in den Gehrenbergsportanlagen aus.

Knapp 60 Jungs des SC Markdorf schnüren an diesem Wochenende ihre Kickschuhe: Der Verein hatte seine E- und D-Junioren zu einem Jugendcamp auf seine Gehrenbergsportanlagen eingeladen. Intensives Training plus Frühstück und Abendessen inklusive, hieß das Programm. Das Trainingslager begann am Freitagabend, mit der Ansprache von Juniorentrainer Andreas Schmidt (in der Kreismitte). Schmidt zur Seite standen seine Trainerkollegen Rainer Hartel, Oliver Däumling, Timo Pietsch, Gökhan Tomurczuk, Ralf Ehinger und Peter Neu. Teamgeist und Spaß standen neben den Tricks am Ball im Mittelpunkt. Bild: Helmar Grupp