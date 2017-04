Markdorf Fußball: Grundschüler bei Jugend trainiert für Olympia am Ball

26 Mannschaften haben in Markdorf den Kreismeister des Wettbewerbs Jugendtrainiert für Olympia im Fußball gesucht. Die Grundschüler hatten ihren Spaß auf dem Platz.

Markdorf – 26 Fußball-Mannschaften sind am Mittwochmorgen beim Turnier "Jugend trainiert für Olympia" in Markdorf angetreten. Darunter waren auch fünf Mädchen-Teams. Und mitunter spielte man auch in gemischten Mannschaften. Allen Mannschaften gemeinsam war, dass sie aus Grundschülern bestanden. Das lockte auch Klaus Moosmann auf den Kunstrasenplatz beim Markdorfer Bildungszentrum, nicht nur als ehemaligen Sportlehrer, sondern vor allem als Leiter des Staatlichen Schulamts Markdorf. Außer dem farbenfrohen Bild der vielen bunten Trikots bei schönstem Frühlingswetter freute ihn, dass sich so viele Lehrer und Eltern für den Fußballsport engagieren.

Das zweite Spiel des Vormittags war gerade zu Ende gegangen. Ganz zufrieden waren die jungen Spielerinnen und Spieler von der Grundschule Leimbach allerdings nicht. Sie hatten ein 0:0 erreicht. "Da ist noch Luft nach oben", fand Paul Strauß, ihr Coach bei diesem Turnier. Zwölf Jahre lang hat der nun pensionierte Hausmeister der Leimbacher Schule mit den Kindern Dribbeln und Taktik geübt und sie die Regeln gelehrt. Am Mittwoch sprang Strauß für seinen verhinderten Nachfolger auf dem Trainerposten ein. Veronika Boll, Lehrerin an der Leimbacher Grundschule, Melanie Bergmann, eine Mutter, und Heide Staiger, einst Lehrerin, dann lange Jahre Vorsitzende des Fördervereins, waren zum Anfeuern und zum Jubeln mitgekommen, wie Heide Staiger erklärte. Auch in Sachen Stimmung zeigte sich, dass noch einige Luft nach oben war. "Wir brauchen auch einen Schlachtruf", fand Melanie Bergmann, als ein Stück weiter auf dem Rasen das gekonnt rhythmische Rufen eines anderen Teams laut wurde.

Stefan Hofmann, Sportlehrer an der Realschule Ailingen und neben Rainer Mölch von der Markdorfer Realschule Organisator des Turniers, war zufrieden. "Nach allem, was ich bisher gesehen habe, ist das spielerische Niveau recht ordentlich." Freilich sei es abhängig vom fußballerischen Umfeld, das an den Schulen vorhanden sei. "Fußball gehört im Sportunterricht ganz sicher zu den groß geschriebenen Themen", erklärte Rainer Mölch. Allzu viel Zeit bleibe aber nicht dafür – andere Disziplinen verlangten schließlich ebenfalls ihr Recht. So hänge dann viel daran, dass sich Vereine oder Eltern engagieren. Wie zum Beispiel Paul Strauß an der Leimbacher Grundschule.

Das Turnier wurde zwar von Rainer Mölch und Stefan Hofmann organisiert. Spielleitung, das Pfeifen der Matches, auch den Sanitätsdienst und die Bewirtung übernahmen Zehntklässler der beiden Realschulen in Markdorf und Ailingen. "Wir könnten uns nach Turnierbeginn völlig zurückhalten", erklärte Hofmann mit hörbarem Stolz auf seine Schüler. Umso mehr Zeit fanden die beiden Sportlehrer, um die teils überaus spannenden Spiele zu verfolgen.

Jugend trainiert

Fußball ist nur eine Disziplin von insgesamt 21, in denen Schulen am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen können. 1969 ursprünglich nur für Leichtathletik und Schwimmen auf den Weg gebracht, hat sich ein bundeseinheitliches Wettkampfsystem entwickelt. Allein in Baden-Württemberg nehmen rund 125 000 Schüler teil. Zunächst geht es um die Sieger auf Kreisebene, dann auf Ebene des Regierungspräsidiums, auf Landes- und Bundesebene.

Ergebnisse des Kreiswettkampfs

Jungen:1. Grundschule Ailingen2. Pestalozzi-Schule Friedrichshafen 3. Nonnenbach-Schule Kressbronn

Mädchen:1. Manzenberg-Schule Tettnang 2. Nonnenbach-Schule Kressbronn 3. Pestalozzi-Schule Friedrichshafen