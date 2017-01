Markdorf Funkenbuben sammeln trockene Bäume ein

Das ist auch in Markdorf der Anfang vom Ende: Die trockenen Weihnachtsbäume ergeben zum Ende der Fasnacht wieder einen prächtigen Funken.

Die Straßenfastnacht in Markdorf hat noch gar nicht richtig angefangen, da sind schon die Vorboten ihres Endes zu sehen: die Funkenbuben. Die emsigen Mannen der Funkenmannschaft haben am Samstag die nadelnden Überbleibsel des vergangenen Weihnachtsfests aufgesammelt, die aus den guten Stuben hinaus auf die Bürgersteige und Wegesränder gelegt worden sind. So signalisieren die trockenen Tannenbäume zusammen mit viel, viel weiterem brennbaren Material am Funkensonntag, dem endgültigen Ende der Fastnacht – wie es auf der Internetseite der Historischen Narrenzunft heißt – weithin leuchtend den Abschied vom Narrentreiben. Berti Müller, Thomas Keller, Marco Höhn, Torsten Schnekenbühl, Funkenmeister Johannes Schmidschneider, Benjamin Spiry und Andreas Benzing (von links) schichten jedenfalls schon fleißig Ex-Weihnachtsbäume auf. Bild: Jörg Büsche