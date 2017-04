Markdorf-Leimbach Frühlingsfest mit Gartengeräten und viel Blasmusik

Beim zweitägigen Frühlings- und Bockbierfest der Firma Trübenbacher herrschte gute Stimmung.

Viel Unterhaltung und ein buntes Rahmenprogramm wurden den Besuchern beim Frühlings- und Bockbierfest der Leimbacher Firma Trübenbacher geboten. Mehr als 20 Mitarbeiter des Familienunternehmens legten sich mächtig ins Zeug, damit es den Besuchern an nichts mangelte. Tagsüber wurden am Samstag Gerätevorführungen und eine Gartengeräte-Ausstellung geboten, am Abend war Partystimmung mit dem Musikverein Riedheim angesagt.

Am Sonntag sorgte die Blasmusikgruppe „BlechXpress“ beim Frühschoppenkonzert für Blasmusik der Spitzenklasse und ließ das Stimmungsbarometer nach oben steigen. Seit Jahren bietet das Familienunternehmen im Rahmen seines Festes eine Plattform für soziale Einrichtungen. So durfte der Leimbacher Kindergarten für seine Kasse Kaffee und Kuchen verkaufen, eine Tombola mit hochwertigen Preisen fand reißenden Absatz. Auch dieser Erlös kommt einer sozialen Einrichtung zugute. Zudem gab es einen Informationsstand des Vereins „Helferherz für entführte Kinder“, der auf seine Arbeit aufmerksam machte. „Bei diesem Fest sind Kunden, Lieferanten und Freunde eine große Familie und das macht diese Veranstaltung so besonders“, freute sich Geschäftsführer Sven Meyer.