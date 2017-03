Markdorf Frühling lockt Markdorfer in die Innenstadt

Die Sonnenstrahlen und wärmeren Temperaturen holen die Markdorfer Bürger derzeit aus dem Winterschlaf. Zum Frühling bieten Handel und Gastronomie viele Neuigkeiten.

Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings locken viele Markdorfer auf die Straßen. Der Markt ist gut besucht und auch vor den zahlreichen Cafés in der Gehrenbergstadt sitzen wieder mehr Menschen. Das frühlingshafte Wetter scheint den Markdorfern gute Laune zu bereiten. Vor dem Café di Coppola stehen wieder mehr Tische und Stühle als im Winter. Brigida Coppola-Bäder weiß: "Bei gutem Wetter nutzen unsere Besucher sehr gerne die Möglichkeit, im Freien zu sitzen." Auch die Monatskarte hat die Inhaberin an die Frühlingzeit angepasst. "Wir bieten in diesem Monat Sanddornlimonade, Sanddornspritz und Sanddorn-Haferbrei an. Das wird sehr gut angenommen", sagt die Gastronomin.

Die Gelateria Zoldana hatte über die Wintermonate geschlossen. Seit Ende Februar ist die Eisdiele am Marktplatz wieder geöffnet. Patricia Mandarin erklärt: "Ich freue mich schon sehr auf die neue Saison. Es kommen viele Kunden." Laut der Inhaberin wird vor allem bei Sonnenschein schon viel Eis gekauft. Sie hofft, dass das Wetter weiterhin so schön bleibt: "Wir möchten mit unserem Eis die Sonne aus dem warmen Italien nach Deutschland zu unseren Kunden bringen." Regina Kiethe, Heidrun Schaum und Marianne Gollor laufen jeden Donnerstag gemeinsam Richtung Marktplatz zum Wochenmarkt. Alle drei freuen sich sehr über die wärmeren Temperaturen. Regina Kiethe sagt: "Endlich blüht nach dem tristen Wetter wieder alles. Ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder mehr Nachbarn auf der Straße treffe. Heidrun Schaum berichtet: "Ich kann jetzt wieder Kräuter sammeln."

Wenn Eis und Schnee sich verabschiedet haben, steigen viele Markdorfer wieder vom Auto auf ihr Fahrrad um. Deshalb hat Jörg Schnurbusch in seinem Radsportgeschäft viel zu tun. "Gerade bringen sehr viele Kunden ihre Fahrräder vorbei, um sie fit für die Radsaison zu machen." Beim klassischen Kundendienst pumpt Jörg Schnurbusch die Reifen auf, ölt die Kette, zieht alle Schrauben fest und kontrolliert Bremsen und Verschleißteile. Iris Schilt hat in ihrem Laden Lieblingsstück auf die Frühlings- und Sommerkollektion umgestellt. Bei gutem Wetter ist auch bei ihr mehr los. "Sobald die Sonne rauskommt, gehen die Leute wieder gerne in die Stadt, die Straßen sind belebter." Iris Schilt kennt die Frühlingstrends: "Dieses Jahr sind Blautöne und kräftiges Pink und Blumenmuster in." Leider können nicht alle Bürger den Frühling unbeschwert genießen. Allergiker haben es besonders schwer. Apotheker Matthias Maunz berichtet: "Auch jetzt haben schon die ersten Allergiker Beschwerden und kommen zu mir, um sich mit Medikamenten einzudecken." Gerade hätten vor allem Pappel, Hasel und Erle Saison. Die Hauptzeit für Allergien stehe aber noch an.