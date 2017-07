Markdorf Fröhlich-buntes Schulfest in Leimbach

Schüler, Lehrer und Eltern der Grundschule Leimbach haben ein großes, buntes und fröhliches Schulfest gefeiert.

Markdorf – Sie waren alle da: Sämtliche Schüler, die Lehrer, außerdem eine Vielzahl Mütter und Väter hatten sich zum großen Sommerfest der Grundschule in Leimbach eingestellt. Das Motto des fröhlichen Nachmittags auf Pausenhof und Schulgelände, in einigen Klassenräumen und auf dem Flur lautete "Bunte Spielwiese". Und sehr bunt ging es denn auch tatsächlich zu, lebhaft natürlich obendrein. Etwa bei Dosenwerfen, etwa auf der Rasenrollbahn oder beim Kinderschminken – um nur einige Attraktionen des Schulfests zu nennen.

"Man kann wirklich mit der ganzen Familie kommen und Spaß haben", erklärte Oliver Kärcher, Vater einer Tochter und eines Sohnes, die beide die Leimbacher Grundschule besuchen. Kärcher lobt die Schule. "Es geht hier sehr familiär zu", erklärt er und ergänzt: "Alle sind nett." Was wohl so bleiben wird. Denn einen netten Eindruck machen auch die neuen Lehrerinnen, die Schulleiterin Julie Adam den Sommerfestbesuchern präsentierte. Zwei von insgesamt fünf neuen Grundschulpädagoginnen waren da. Auch sie nahmen je eine Sonnenblume in Empfang – so wie alle, bei denen sich Rektorin Adam bedankte. Ihr war es ein Anliegen. Denn sie ist erst seit einem Jahr in Leimbach als Schulleiterin in Amt. "Und ich habe die ganze Zeit sehr viel Unterstützung bekommen", erklärte Adam. Begonnen bei ihrer Vorgängerin Annemarie Faden, fortgesetzt beim Kollegium, bei der Sekretärin, beim Hausmeister bis hin zu den Eltern, "mit denen ich viele gute Gespräche führen durfte".

Viel Unterstützung habe Julie Adam auch von der Gemeinde erfahren – vom Gemeinderat ebenso wie vom Bürgermeister. Hier bedankte sich die Rektorin noch einmal ausdrücklich für die neuen Räumlichkeiten. "Die wir dringend gebraucht haben, weil wir künftig mehr Schüler bekommen", sagt Adam. Bislang war die Leimbacher Grundschule lediglich in Klassenstufe drei zweizügig. Ab Herbst wird sie das auch in der ersten und in der zweiten Klasse sein. Hinzu kommt eine Vorbereitungsklasse – vor allem für die Kinder aus geflüchteten Familien. So wird die Schülerzahl von derzeit 104 bis September auf rund 150 ansteigen. Julie Adam versicherte: "Wir sind gut versorgt" – mit Lehrkräften wie auch mit Unterrichtsräumen.

Die Zwischenlösung

Wie auch der Leimbacher Kindergarten bekommt die Grundschule neue Räumlichkeiten. Damit der durch höhere Schülerzahlen kurzfristig entstandene dringendste Bedarf abgedeckt werden kann, werden auf der Grünfläche im Süden des Schulgeländes Container aufgestellt. Die Zwischenlösung soll fünf bis sieben Jahre stehen – und wird während der Umbauphase des Schulgebäudes sogar noch aufgestockt.