Markdorf Freiwillige Helfer sammeln Müll in Markdorf ein

Freiwillige Helfer sammeln Müll in Markdorf ein

Bei der Aktion "Saubere Stadt" am Samstag machen viele Bürger mit und putzen Markdorf für den Frühling raus.

Zahlreiche Helfer haben sich am Samstag an der Jakob-Gretser-Schule getroffen, um Markdorf gemeinsam vom Müll zu befreien. Bürgermeister Georg Riedmann begrüßte die Freiwilligen und sagte: "Ich freue mich sehr, dass sich wieder so viele Helfer eingefunden haben." Für die Sammelaktion, die vom Bauhof und dem Stadtbauamt organisiert wurde, hatten sich viele der Teilnehmer als Gruppe angemeldet.

Die meisten Gruppen bestanden aus Mitgliedern ortsansässiger Vereine. Helfer, die sich einzeln angemeldet hatten, wurden von den Organisatoren Sandra Arnold und Mathias Brutsch zu den bestehenden Gruppen zugeteilt. Nachdem alle Beteiligten vom Bauhof mit Handschuhen, Mülltüten und Kneifzangen ausgestattet worden waren, begannen sie mit dem Sammeln.

Einige Helfer hatten sogar Bollerwagen oder Fahrradanhänger dabei, um den Abfall besser transportieren zu können. Bei größeren Müllfunden bestand die Möglichkeit dem Bauhof Bescheid zu geben. Dieser rückte dann mit einem Fahrzeug an und nahm den Müll mit. Drei Stunden lang sammelten die Helfer Abfall ein. Dabei waren den einzelnen Gruppen verschiedene Bereiche zugeteilt.

Bei der Gruppe des Freundeskreises Flucht und Asyl halfen auch einige Geflüchtete mit. Einer von ihnen war Aref Logmani, der berichtete: "Ich bin sehr froh, dass ich hier in Markdorf leben kann. Weil alle Leute hier so nett zu mir sind, möchte ich gerne etwas zurückgeben und auch helfen."

Nach der Sammelaktion stapelten sich zahlreiche Müllsäcke vor der Grundschule. Linda Rupp von der Sammelgruppe des BUND Markdorf berichtete, dass sie viele Tüten mit Hundekot und Zigarettenkippen gefunden habe. Sie erklärte: "Viele Menschen glauben leider, dass Kippen Kompost wären. Das stimmt aber nicht. Eine Kippe kann 60 Liter Grundwasser vergiften." Nach der Sammelaktion gab es für alle Helfer in der Mensa der Jakob-Gretser-Schule noch ein gemeinsames Mittagessen. Alfred Lang hofft, dass die Aktion auf das Befinden der Markdorfer auswirkt: "In einer sauberen Stadt sind die Menschen zufriedener."