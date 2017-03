Markdorf Freiwillige Feuerwehr: Neues Löschfahrzeug fährt im Sommer 2018 vor

Der Gemeinderat hat einer Investition in Höhe von 430 000 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Markdorf zugestimmt. Angeschafft wird ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug mit neun Plätzen, Wassertank und einem Schaumzumisch-System.

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf bekommt ein neues Fahrzeug. So hat es der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Voraussichtlich wird der Lastwagen, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschfahrzeug des Typs HLF 20 mit neun Plätzen, Wassertank und einem Schaumzumisch-System, im Sommer 2018 auf den Hof der Markdorfer Wehr fahren. Nicht direkt im Gegenzug, sondern mit einjähriger Verzögerung ausgemustert wird das alte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, das mit seinen 32 Jahren inzwischen zu den Oldtimern gehört. Es soll verkauft werden. Davon trennen wird sich die Wehr jedoch erst, nachdem ein neues Tanklöschfahrzeug eingetroffen ist. Damit keine "Unterversorgung" entsteht, heißt es in der Sitzungsvorlage. Ausgestattet mit Leitern, einem 12 000 Liter fassenden Wassertank und etlichen Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung hat das alte LF 16/12 treue Dienste geleistet. Wie Jörg Wiggenhauser, zuständiger Sachbearbeiter in der städtischen Finanzverwaltung, am Dienstag erklärte, rechnet er mit einem Verkaufserlös von 30 000 Euro für das alte Fahrzeug.

Der Gesamtpreis für das neue Löschfahrzeug liegt bei 433 458,72 Euro. Wobei das Land Baden-Württemberg einen Zuschuss von 90 000 Euro bewilligt hat. Anbetrachts der hohen Summe hat die Freiwillige Feuerwehr auf ursprünglich beigegebene Beladungsgegenstände verzichtet, erklärte Wiggenhauser den Räten. Die drückten fraktionsübergreifend ihren Dank aus – für das große Engagement im Beschaffungsausschuss. Uwe Achilles (SPD) würdigte diese Arbeit. Auch als Beitrag, der der Stadt das Hinzuziehen weiterer Sachverständiger erspare. Arnold Holstein von den Freien Wählern erinnerte an den Beitrag der Markdorfer Wehr bei Einsätzen im Kreisgebiet. Und Roland Hepting von der Umweltgruppe ergänzte Susanne Sträßles Dank für den ehrenamtlichen Einsatz um den Aspekt: "Wir vom Rat sind unserer Freiwilligen Feuerwehr stets wohl gesonnen." Bürgermeister Georg Riedmann blickte indes mit großer Zufriedenheit "auf die gute Dynamik innerhalb unserer Feuerwehr".