Markdorf Freilerner-Solidargemeinschaft: Ein Verein, der die Schulpflicht ablehnt

Wer seine Kinder nicht zur Schule schicken will, begeht in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit. Sieht das Jugendamt das Kindeswohl als gefähredet, kann das Sorgerecht entzogen werden. Die Freilerner-Solidargemeinschaft mit Sitz in Markdorf unterstützt Familien, die diesen Weg dennoch gehen

Bildung ist nicht gleich Schule. Davon ist Karen Kern überzeugt. Die fünffache Mutter und studierte Grund- und Hauptschullehrerin weiß wovon sie redet, wenn sie von den Hürden spricht, die es zu überwinden gilt, wenn man seine Kinder nicht zur Schule schicken will. Zwei ihrer Söhne haben nur wenige Jahre eine Regelschule besucht. Der Jüngste gar nicht.

"Wir haben einen immensen Demokratisierungsprozess innerhalb der Familie durchgemacht und dabei die Wünsche unserer Kinder respektiert", erzählt Kern. Nach den Herbstferien des Schuljahres 2001 besuchten zwei ihrer Söhne die Schule nicht mehr. Damit begannen langwierige Auseinandersetzungen mit dem Jugend- und Schulamt. 2006 zog die Familie für drei Jahre nach England, wo die Möglichkeit des Home-Schooling, dem Unterrichten der Kinder Zuhause, erlaubt ist.

Die Idee bekommt einen Verein

Inzwischen sind Kerns Kinder alle aus dem schulpflichtigen Alter raus. Das Thema Freilernern hat die Lehrerin jedoch nicht losgelassen. Im Gegenteil. 2012 gründete sie den Verein "Freilerner Solidargemeinschaft", der Familien, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, unterstützt. Das langfristige Ziel des Vereins: "Ein neues Verständnis vom Lernen", erklärt Kern. Das bedeutet nichts anderes, als den Kindern die Wahl darüber, wie sie sich bilden wollen, freisteht. "Wenn plötzlich 1000 Eltern wegen Schulpflichts-Verletzung vor Gericht stünden, würden die Richter vielleicht nachhaken, woran das liegt. Es ist nicht nur mit einer Gesetzesänderung getan. Wir wollen, dass ein Umdenken im Bezug auf das Thema Bildung stattfindet", erklärt Kern.

Dennoch betont sie, keine Gegnerin der Einrichtung Schule an sich zu sein. Dass ihr Besuch verpflichtend ist, hält sie jedoch für falsch. Auch zweifelt sie nicht den guten Willen und die Bemühungen der Lehrkräfte an. "Der Großteil gibt ihr Bestes. Aber man sollte anfangen zu verstehen, dass das nicht für jeden das Beste ist." Dass das freie Lernen verboten ist, ist für Kern ein Beweis dafür, dass die Länder Kinder und Jugendliche nicht für voll nehmen. "Das System nimmt junge Menschen nicht ernst. Wenn es zu Widerwillen kommt, wird das Problem nicht im Schulsystem gesucht, sondern den Schülern. Sie werden für krank erklärt", so Kern.

Formen der Unterstützung

Der Bedarf an dem Verein scheint groß. "Ich bekomme jede Woche Anrufe von Eltern mit Kindern jeglichen Alters, die erzählen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen", berichtet Kern. Der Verein hilft Familien, die sich der Schulpflicht widersetzen. Die Angebote reichen von finanzieller Unterstützung bis zur Vermittlung von Anlaufstellen. "In den vergangenen vier Jahren haben wir etwa 60 Familien intensiv betreut", so Kern. Eine Auswahl der Spendenempfänger findet sich auf der Internetseite des Vereins. Neben Familien mit Wohnsitz in Baden-Württemberg sei vor allem in Sachsen eine große Freilerner-Gemeinschaft angesiedelt. "Dort sind die zuständigen aktiver und aufgeschlossener", erklärt Kern.

Inzwischen werde laut Kern gegen die Familien von Behördenseite härter vorgegangen als früher. Wie viele Freilerner es in Deutschland genau gibt, weiß man nicht. "Die Dunkelziffer ist groß, da sich viele Familien verstecken, was ich schrecklich finde. Derzeit müssten es aber etwa 3000 sein", so Kern. Genaue Zahlen seien schon deshalb schwierig, da es die unterschiedlichsten Arten des Freilernens gebe. "Das ist keine einheitliche Szene. Bei manchen entscheiden die Kinder, bei anderen die Eltern selbst", so Kern. Das Interesse am Konzept Freilernern in all seinen Facetten sei über die Jahre jedoch größer geworden. Kern glaubt, einen Trend zu erkennen. "Als wir angefangen haben, gab es deutschlandweit vereinzelte Treffen. Inzwischen gibt es auch örtliche und seit zwei Jahren hat ein regelrechter Boom eingesetzt", so Kern.

Plädoyer für die freie Bildungswahl

Das erste, was sie den Familien rate, wenn sie sich an den Verein wenden, sei Ruhe zu bewahren. "Wir erklären den Eltern, dass sie nicht in einen Krieg gegen die Behörden ziehen, sondern das Gespräch mit ihnen suchen sollen", erklärt Kern. Viele Eltern seien zu Beginn auch überfordert mit den Bedürfnissen des Kindes. Ein Patentrezept zum "richtigen Freilernen" gebe es nicht. Das würde auch die Grundidee, dem Ausbruch aus den auferlegten Lehrplänen und der vorgegebenen Art der Wissensvermittlung widersprechen. Die Möglichkeiten des Freilernens sind entsprechend vielfältig. Von Projekttagen, über Museumsbesuche bis zu Praktika sei alles denkbar. Auch Lernhefte seien eine Variante. "Die neuen Medien machen die Aneignung von Wissen inzwischen noch leichter", erklärt Kern.

Die Gefahr, dass die Kinder gar nicht mehr lernen, sieht Kern nicht. "Sie sind von Natur aus neugierig und lernen viele Dinge, ohne, dass sie jemand beibringen würde", sagt Kern. Das freie Lernen sei also im Gegensatz zu den staatlichen Lehrplänen interessengesteuert. Ist das Kind neugierig, lernt es gerne und schnell. Zwingt man es ihm auf, lehne es den Stoff ab und verarbeite ihn auch nicht langfristig. "Wir müssen weg von der Vorstellung, alles erklären zu müssen. Die Gesellschaft ist aber so konditioniert, weil alle in der Schule waren", erklärt Kern. Ihrer Ansicht nach gibt es keine Menschen, die sich nicht bilden wollen.

Gründe für die Schulpflicht

Voraussetzung für Freilernen sei allerdings die volle Bereitschaft der Eltern. Oftmals müsse eines der Elternteile zu Hause bleiben, um das Kind zu betreuen und bei Bedarf beim Lernen zu unterstützen. Das Argument, dass die Schulpflicht nicht nur der Wissensvermittlung diene, sondern auch der Sozialisation, ist für Kern nicht ausreichend, um damit eine Verpflichtung zu begründen. "Die Schule an sich ist eine Parallelgesellschaft und spiegelt nicht das reale Leben wider", so Kern. Die Aufteilung in Altersklassen und Schularten belege das eindrücklich. Der Druck, der auf die Schüler ausgeübt werde, könne zudem großen Schaden anrichten. "Wer dort nicht erfolgreich ist, bekommt, zumindest unterschwellig vermittelt, ein Versager zu sein", so Kern. Das könne verheerende Folgen für das Selbstwertgefühl haben. Die Sozialisation könne auch außerhalb der Einrichtung Schule stattfinden – in Vereinen und Freundeskreisen.