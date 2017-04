Markdorf Freie Wähler erinnern an Grenzen des Haushalts

Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Markdorf hat der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Dietmar Bitzenhofer, an die anstehenden Projekte in Markdorf erinnert. Diese seien "sehr spannend" und "sehr teuer". Man müsse den Haushalt im Blick behalten. Die Freien Wähler wollen Bürger einladen, sich regelmäßig mit ihnen über kommunalpolitische Themen auszutauschen.

Markdorf – August Reichles Bilanz ist erfreulich ausgefallen. Die Kasse der Freien Wähler Markdorf sei gut gefüllt, erklärte der Kassierer bei der jüngsten Hauptversammlung. Eine gut gefüllte Kasse sei immer ein Zeichen für relative Ruhe. Im Rahmen der Neuwahlen kandidierte Kassierer August Reichle nicht mehr. Zu seiner Nachfolgerin wurde Regine Franz gewählt. Schriftführerin Esther Crepinsek erklärte: "Anders als die anderen Parteien engagieren wir uns ja nicht auf Landes oder Bundesebene." So beschränkten sich die Aktivitäten der Freien Wähler auf die Arbeit in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat von Markdorf, Dietmar Bitzenhofer, erklärte, in der Kommunalpolitik werde es in nächster Zeit "sehr spannend" und "sehr teuer". Bitzenhofer nannte die Hauptkostenfaktoren: Neben den lediglich vorzufinanzierenden Gewerbegebieten Riedwiesen 4 und Eisenbahnstraße seien das vor allem die beiden zu entwickelnden Grundschulen der Stadt. Die Eweiterung der Jakob-Gretser-Schule schlägt im Markdorfer Haushalt voraussichtlich mit 14,7 Millionen Euro zu Buche, für die Leimbacher Grundschule sind 6,3 Millionen Euro veranschlagt. Kosten werden auch am Bildungszentrum entstehen, erklärte Bitzenhofer. "Wir haben dort einen erheblichen Sanierungsstau", an dessen Auflösung die Stadt derzeit mit 22 Prozent beteiligt ist. Weitere erhebliche Belastungen erwachsen der Stadt durch den geplanten Kindergarten im Süden sowie die Sanierung des St.-Elisabeth-Kindergartens. Und die geplante Verlegung der Verwaltung vom alten Rathaus in das Bischofsschloss koste 17 Millionen Euro.

Den Süd-Sammler, diverse Straßensanierungen und das Mobilitätskonzept führte Bitzenhofer als weitere Kostenfaktoren an. Noch flössen die städtischen Einnahmen, daher sei Optimismus noch erlaubt. Bitzenhofer deutete aber an, dass es gelte, die finanziellen Grenzen im Blick zu behalten.

Überhaupt plädierte Bitzenhofer für mehr Realismus bei den Fragen der Stadtentwicklung. Voraussetzung jeder sinnvollen Bürgerbeteiligung sei ein gewisses Maß an Sachkenntnis. "Was es hier in letzter Zeit zu lesen und zu hören gab, reicht kaum als April-Scherz und schon gar nicht für die Fastnacht", sagte der Fraktionsvorsitzende. Mit Blick auf den nur unzureichend ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr in Markdorf argumentierte Bitzenhofer weiterhin für eine autogerechte Stadt. Der Großteil der Kunden komme nach wie vor aus dem Umland. Finden die Besucher keine Parkplätze, fahren sie anderswo hin.

Der Verkehr war auch ein wichtiges Thema aus Maria Wirths Bericht aus dem Kreistag. Wirth erklärte, sie sei entsetzt über die neuerliche Diskussion über die Südumfahrung. Die Umweltgruppe hatte jüngst die Gültigkeit des Vertragswerks zur Südumfahrung in Zweifel, da dieses dem Gemeinderat nicht hinreichend vorgelegt worden sei. "Ich versteh die Welt nicht mehr, da gab es doch keinen im Gemeinderat, der über das Vorhaben nicht informiert war."

Positiv äußerte Maria Wirth sich zur Absicht des Kreistags, die Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell voranzutreiben. Dies soll in eigener Regie geschehen, nach Vorbild des Südbahn-Ausbaus. Das bedeutet, dass sich der Kreis an den Planungskosten und Betriebskosten beteiligt, in der Hoffnung, dass später Finanzierungsinstrumente des Landes greifen. Zur Diskussion stehen zwei Konzepte mit unterschiedlichen Zugfrequenzen. In beiden Fällen kommen erhebliche Mehrkosten auf die Kommunen zu. In dem von den Kreisräten bevorzugten Modell sind es 36,5 Millionen Euro.

Freie Wähler

Diskussionsrunde

"Quo vadis Markdorf? Wohin gehst du, Markdorf?" hatte Fraktionschef Dietmar Bitzenhofer seinen Bericht über die Arbeit im Gemeinderat genannt. Welche Wege die Stadt künftig beschreiten soll, das möchten die Freien Wähler wieder verstärkt mit den Bürgern diskutieren. Vorsitzende Irene Holstein kündigte an, man werde auf der Terrasse vor dem Restaurant "Schwanenstüble" zu einer Diskussionsrunde einladen. "An Themen mangelt es uns ja nicht", blickte Irene Holstein auf die weitere Stadtentwicklung, das Mobilitätskonzept oder die Kontroverse über das Bischofsschloss, bei der die Fronten sogar mitten durch die Fraktion der Freien Wähler führen. Die Termine werden noch bekannt gegeben.

Vorstand

Vorsitzende Irene Holstein, Stellvertreter Thomas Braun, Schriftführerin Esther Crepinsek, Kassiererin Regine Franz, und Beisitzer Sandra Steffelin, Michael Holstein und Patrick Koch