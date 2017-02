Markdorf Fotograf Markus Mauthe zeigt mit Vortrag in Markdorf die "Faszination Erde"

Der Fotograf lichtet besonders die Wälder dieser Welt ab und möchte für einen bewussteren Umgang sensibilisieren.

Die beiden kleinen Orang-Utan-Affen, die dem Betrachter aus großen Augen entgegenblicken, wirken, als wollten sie sich Trost schenken. Sie sind ein Motiv des Naturfotografen Markus Mauthe, der im Markdorfer Theaterstadel mit seinen Bildern einmal um die Welt führte. Es hätte ein Abend ohne Perspektive werden können. Ganz ohne Hoffnung, getränkt mit Bildern der Anklage, getragen von Eindrücken der Zerstörung, des Raubbaus an der Natur. Denn auch die beiden Orang-Utans haben bei ihrer Begegnung mit dem Menschen großes Leid erfahren, sind traumatisiert. Waldarbeiter schlagen eben jene Bäume, auf denen sie leben.

Dass es solche Exzesse gibt – weltweit, auch in Europa, daran ließ der Foto-Vortrag von Markus Mauthe keinerlei Zweifel. Der Wald war das eigentliche Thema des Natur-Fotografen. Für die Umwelt-Organisation Greenpeace dokumentiert er die wenigen noch unbeschadeten Ökosysteme und wie sie durch Klimawandel beziehungsweise Eingriffe oder Raubbau zunehmend reduziert werden.

"Es braucht immer Licht", verriet Markus Mauthe das Rezept für seine beeindruckenden Fotos. Das gilt für die Strahlen des Mondlichts, die dem Stamm, dem Geäst, dem Wipfel eines Baumes irgendwo im Gebirgswald bei sehr langer Blendenöffnung eine Plastizität verleihen. Das gilt es für den Sand der Wüste, wo die Abendsonne einen Schatten wirft und Räumlichkeit schafft. Und das gilt sogar für die Uferpromenade von Friedrichshafen. Im rechten Licht fotografiert, scheinen selbst die vertrauten Gebäude besonders und irgendwie interessant, wie Mauthe, der gebürtige Friedrichshafener, augenzwinkernd erklärt.

Von Friedrichshafen um die Welt

Weit spektakulärer freilich wirken jene Bilder, die zu dem Titel von Markus Mauthes Foto-Vortrag geführt haben. Der nämlich lautete "Faszination Erde". Und überaus faszinierende Einblicke gewährte Mauthe aus den Urwäldern Zentral-Afrikas. Wobei er seinen über 100 Zuhörern auch die Kehrseiten seiner Foto-Expeditionen demonstrierte. Er berichtete von ständiger Feuchtigkeit aufgeweichten, wund gescheuerten Hautpartien hier, die sich entzündenden Spuren zahlreicher Moskito-Stiche dort. Die Erhabenheit der Wildnis im kanadischen Norden schützt nicht vor Insekten. Doch der Betrachter an diesem Abend hört und sieht die lästigen Plagegeister nicht.

Gerodeter Regenwald, Spuren einer offensichtlich rücksichtslos operierenden Holzwirtschaft begegnen auf Mauthes Bildern aus Afrika, Asien und Europa. Für die schlecht entlohnten Waldarbeiter zeigt der Fotograf eher Verständnis und empfiehlt stattdessen zum Griff an die eigene Nase. Jahrhundertealte Baumriesen werden schließlich gefällt, damit sie Eingang in die Furnierholz-Abteilungen unserer Baumärkte finden. Wenn die Bäume nicht gar zu Küchen-Papier verarbeitet werden, das nach einmaliger Benutzung in den Müll geschmissen wird. Durchaus bewusst ist dem Foto-Reisenden auch: "Mein ökologischer Fußabdruck sieht bös' aus." Ein bisschen retten könne ihn lediglich der gute Zweck. Das Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen, zu erreichen. Zu erreichen, dass sie bewusster umgehen mit allem, was aus dem Wald kommt oder was dem Wald schadet.

An die eigene Nase fassen

Der Meister der fotografischen Lichtkunst tut indes noch mehr. Wie er im zweiten Teil seines Vortrags berichtete, hat er jüngst mit Freunden einen Verein gegründet. Der hat sich zum Ziel gesetzt, im brasilianischen Bundesstaat Bahia ein Stück Regenwald zu renaturieren. Wirtschaftliche Nutzung, vor allem der Anbau von Kakao, beeinträchtigt dort den Lebensraum zahlreicher Tiere – unter ihnen beispielsweise das Goldkopflöwenäffchen. Vom Kakao-Anbau müssen die Plantagen-Besitzer dort deswegen aber nicht ablassen. Vielmehr möchte Mauthe durch seine Pflanzaktion, durchs Wiederherstellen von Urwald auf nicht genutzten Flächen, Anstoß zur Nachahmung geben. Ein idealistisches Ziel? Gewiss. Aber auch ein Hoffnungsschimmer, ein kleiner Lichtblick.

Zur Person

Markus Mauthe wurde 1969 in Friedrichshafen geboren und machte eine Ausbildung zum Industrie- und Werbefotografen. Bereits in der Jugend beginnt er zu reisen. Seit 2003 fotografiert er für die Umweltorganisation Greenpeace. Im vergangenen Jahr hat er Juliana de Cerqueira Lima geheiratet, eine Kakao-Plantagenbesitzerin im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Gemeinsam bewirtschaften sie die "Fazenda Almada" nach biologisch-dynamischen Grundsätzen. Auf einem 190 Hektar umfassenden Teil der Farm baut Mauthe, unterstützt von Freiwilligen aus der Bundesrepublik, ein Naturschutzgebiet auf. Das alte Herrenhaus auf dem Farmgelände soll Touristen beherbergen.

Weitere Informationen zu dem Projekt unter: www.fazenda-amado.com und www.amap-brazil.org