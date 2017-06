Markdorf Flugzeugsitze werden in Markdorf zu Lernstoff

Der Wirtschaftskurs der Abiturklasse des Gymnasiums informierte sich bei einem innovativen heimischen Unternehmen

Das Markdorfer Unternehmen ZIM Flugsitz ist ein Hersteller von gewichtsoptimierten Flugzeugsitzen für die Economy-, Premium Economy- und Business- Klasse. Kunden sind verschiedenen Airlines rund um den Globus und Flugzeughersteller wie Airbus, Bombardier und Boeing. Das mittelständische Unternehmen wurde jetzt vom Wirtschaftskurs der Abiturklasse des Gymnasiums Markdorf besucht und Geschäftsführerin Angelika Zimmermann ließ es sich nicht nehmen, die interessierten Schüler selbst über die Unternehmensabläufe zu informieren, wie es in einem Pressetext von ZIM Flugsitz heißt.

Die Abiturienten erhielten Einblicke in die verschiedenen Stadien eines Flugzeugsitzes, von der Entwicklung über physikalische Tests, Design und Prototypherstellung bis hin zur Einkaufs- und Produktionsplanung, die erst dann erfolgen kann, wenn das Luftfahrtbundesamt seine Genehmigungen erteilt hat. Überrascht zeigten sich die 15 Jugendlichen mit ihrer Lehrerin Eva Huberich von dem hohen Anteil an Handarbeit bei der Herstellung der Flugzeugsitze. Sie nutzten die Gelegenheit, viele Fragen zu stellen und ihr Wissen zu erweitern. Rund 65 000 Flugzeugsitze aus der Produktion der ZIM Flugsitz sind derzeit in Flugzeugen weltweit unterwegs. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeiter in der Entwicklung, Produktion und Verwaltung am Hauptsitz in Markdorf und mittelfristig 80 Mitarbeiter am Standort Schwerin.