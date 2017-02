Markdorf Flüchtlingskinder toben, hüpfen, lachen bei Spiel- und Turn-Treff

Eine Geste hat sich in Markdorf zu einem regelmäßigen Spiel- und Turn-Treff für Flüchtlingskinder entwickelt.

Freitagnachmittag in der Meerzweckhalle in Leimbach. Susanne Bosch und ihre jungen Helfer haben einen Turn-Spring-Kletter-Parcours aufs Parkett gezaubert, bevor sie sich auf den Weg nach Steibensteg machen. Dort holen sie freitags die Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen "Traube" ab. Jungen und Mädchen zwischen zwei und 15 Jahren. "Die Großen sind noch nicht da", erklärt Susanne Bosch, "die sind jetzt noch im 'Zepp'", dem Jugendhaus der Stadt. Dort werden sie dann irgendwann aufbrechen, um auch in die Mehrzweckhalle zu kommen und Fußball zu spielen.

Seit März vergangenen Jahres kümmert sich Erzieherin Susanne Bosch um die Flüchtlingskinder. Auslöser war ein spontaner Einfall, dort einen Kuchen vorbeizubringen. So viele Menschen in eher beengten Verhältnissen, das dichte Beieinander von Jung und Alt brachte sie auf den Gedanken, ein Spielangebot für die Kinder zu machen. "Angefangen hat es im Wintergarten", erinnert sich Susanne Bosch. Als es wärmer wurde, lud sie die Jungen und Mädchen aus der "Traube" auf den Spielplatz oder einfach nur auf die Wiese ein. Denn soviel stand fest: Das Bedürfnis nach Bewegung war immens. "In dieser Regelmäßigkeit hatte ich das gar nicht geplant", erklärt Susanne Bosch. Dass das Spielangebot eine wöchentliche Einrichtung wurde, lag an der Unterstützung, die Susanne Bosch bei ihren Kindern fand. Sowohl Sohn Jakob, 16, wie auch Tochter Lena, 20, kamen immer wieder mit – und gewannen auch Unterstützer in ihrem Freundeskreis. Die Begeisterung der Kinder sei nachgerade ansteckend, berichtet Susanne Bosch. "Da kann man gar nicht anders.

" Und tatsächlich lässt sich mit den Händen greifen, wie sehr die Flüchtlingskinder das Herumtollen genießen. "Mir ist es wichtig, dass die Kinder aus ihren beengten Wohnverhältnissen herauskommen", sagt Lena Bosch, die unterdessen nicht nur zu den Kindern einen engen Kontakt hat, sondern auch zu den Erwachsenen in der Steibensteger Unterkunft. Für einige sei sie zu einer Freundin und Ansprechperson geworden. "Ich gehe jedes Mal mit Freude dorthin, da die Kinder einem mit ihrer Freude und Zuneigung viel zurückgeben." Überhaupt zeigen sich die Eltern überaus dankbar. Wenn Susanne Bosch und ihre Helfer am späten Freitagnachmittag ihre kleinen Schützlinge wieder abliefern, werden sie eingeladen zu Tee und Gebäck. Manuela Funke, die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt ist auch schon aufmerksam geworden auf das private Spiel- und Turn-Projekt der Familie Bosch. Sie hat beim Friedrichshafener Sportkreis einen finanziellen Zuschuss beantragt und im vergangenen Jahr 1000 Euro bekommen, von denen Turn- und Spielgeräte angeschafft worden sind. Susanne Bosch sieht sich und ihre Familie dabei "nur als einen kleinen Teil der Menschen die in Markdorf ihren Beitrag zur Integration leisten" – so wie viele andere aus dem Freundeskreis Flucht und Asyl.

Hilfe zur Integration

Der Deutsche Olympische Sportbund hat das Programm "Integration durch Sport" aufgelegt, mit dessen Hilfe die Integration von Flüchtlingen gefördert wird. Die auf die Länderebene weitergereichte Unterstützung für unter anderem Sportvereine greift in Baden-Württemberg der Württembergische Landessportbund auf und vermittelt sie etwa an den Sportkreis Bodensee. Der seinerseits hat das private Projekt von Susanne Bosch gefördert.