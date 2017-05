Markdorf Fischverkäuferin Samanta Logambion empfiehlt das Rotbarschfilet

Blick auf den Marktstand: Der Rotbarsch mit den schillernden Schuppen ist lecker und gesund.

Markdorf (büj) Er kommt von weit her. Denn der Lebensraum des Rotbarschs ist der nördliche Atlantik. Sebastes norvegicus nennen ihn die Biologen. Wir kennen ihn indes auch als Goldbarsch. Was durchaus kein Zufall ist, schillern die Schuppen des als gesellig beschriebenen Meeresfischs doch in schönem Gold-Rot. Alle Geselligkeit hat indes an den Stacheln des Rotbarschs ein Ende. Die sind überaus hart, außerdem giftig. Der bis zu einen Meter lange Schwarmfisch zählt mit den Seeskorpion zu seiner Verwandtschaft. Apropos Verwandte: der Rotbarsch gehört zur Familie der Panzerwangen und die wiederum zu den sogenannten Drachenköpfen, was alles eher abschreckend klingt. Aber Schutz und Schaudern gehört zum Geschäft für einen, dessen Fleisch derart wohlschmeckend ist.

Für Samanta Logambion rangiert der Rotbarsch ganz weit oben auf der Liste ihrer Fischfavoriten. Deshalb hat sie ihn auch am Donnerstagmorgen wärmstens empfohlen. Die Fischverkäuferin liebt Meeresfrüchte – "schon von klein auf". Sodass ihr der tägliche Umgang damit keineswegs den Appetit verdirbt. Ganz im Gegenteil, fördern die Fragen ihrer Kunden nach Vorschlägen für die Zubereitung sogar noch die Lust auf Fisch. Tipps gibt Samanta Logambion übrigens auch fürs Aufbewahren. "Den Fisch zu Hause sofort auspacken, leicht zugedeckt hält er sich gut im Kühlschrank. Jedoch nicht länger als zwei Tage, dann sollte das Rotbarschfilet schon in die Pfanne beziehungsweise in den Ofen", rät sie.

Samanta Logambion mag ihn gerne mit Pellkartoffeln. Rotbarschfilet schmeckt ihr auch mit grünem Salat. Die Variationsmöglichkeiten sind vielfältig. Sie reichen von Tomaten über Paprika bis zum Spinat. Ob gratiniert oder gebraten, ob im Wok oder gegrillt, das weiß-rote Fleisch des durchaus nicht zu den Barschen gehörenden Knochenfischs enthält nur wenig Fett und besitzt einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Jenen essenziellen Fetten also, die beim Vermeiden von Entzündungen helfen, die den Zellstoffwechsel anregen, ebenso wie die Produktion von Hormonen. Darüber hinaus wird ihnen ein günstiger Einfluss auf die Herz-Kreislauf-Funktionen nachgesagt.