Markdorf Firma Wälischmiller kann erweitern

Der Technische Ausschuss genehmigt am Dienstagabend einen Hallen-Neubau für die Produktion des Markdorfer Unternehmens

Die Wälischmiller Engineering GmbH kann ihre Produktionskapazitäten ausweiten und ihre Produktionshalle zur Eisenbahnstraße hin erweitern. Vorgesehen ist ein rund 66 Meter langer Flachdachbau, der direkt an den blauen turmähnlichen Gebäudeteil an der Straßenseite anschließt. Die Erweiterung der Halle soll ab dem blauen Bestandsgebäude auf einer Länge von rund 16 Metern 15,15 Meter hoch werden, also annähernd gleich hoch wie der bestehende Turm. Auf den nachfolgenden 50 Metern wird die Halle eine niedrigere Höhe von 10,15 Meter aufweisen. Der Technische Ausschuss stimmte am Dienstagabend einstimmig für den Bauantrag des Unternehmens. Dafür erteilte der Ausschuss Befreiungen für eine fehlende Dachbegrünung – stattdessen erhält das Dach eine Photovoltaik-Anlage –, sowie für die Überschreitung der Baugrenze zur Straße hin um bis zu 7,5 Meter und der Wandhöhe im westlichen Bereich um bis zu 3,2 Meter.

Die Überschreitungen seien unproblematisch, legten Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel und Bürgermeister Georg Riedmann dar. Denn im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebietes an der Eisenbahnstraße wird die Straße nach Süden zu den Gleisen hin verlegt werden. Die gewonnene Fläche werden die Betriebe an der Straße zugeschlagen bekommen, sollten sie erweitern wollen. Dafür wird es dann einen neuen Bebauungsplan geben. Die jetzt erteilte Genehmigung greife diesen Erweiterungsmöglichkeiten lediglich vor, so Schlegel. Im neuen Bebauungsplan werde sich der neue Hallenanbau wieder innerhalb des Baufensters befinden.

Die Überschreitung der Wandhöhe wurde als ebenfalls unproblematisch beurteilt, da die geplante Wand des neuen Hallenteils sich auf der zur Frage stehenden Länge von 16 Metern an die Höhe des bestehenden turmähnlichen Gebäudes anpasst. Während SPD-Chef Uwe Achilles und FW-Rätin Sandra Steffelin mit Verweis auf die Wohnbebauung im Schießstattweg diese Höhe mit Blick auf den neuen Bebauungsplan nur als Ausnahmefall anmahnten, plädierte CDU-Rat Alfons Viellieber auf eine künftige Höhengrenze von 15 Metern. Schließlich wolle man Markdorfer Betriebe in der Stadt halten, argumentierte er.