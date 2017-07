Markdorf Firma Sauter und Tennis-Club Markdorf gewinnen

Neun Firmen- und sechs Vereinsmannschaften kicken bei der Fußball-Stadtmeisterschaft um die Siegerpokale

Einen Erfolg auf der gesamten Linie konnten die Verantwortlichen der 21. Fußball-Stadtmeisterschaft für Vereine und Firmen vermelden. So meldeten sich gegenüber der Vergangenheit zwei Mannschaften mehr an und auch die Zuschauerzahlen konnten sich mehr als sehen lassen. Die Fußball-Abteilung des SC Markdorf stemmte die Veranstaltung mit vier Schiedsrichtern aus den eigenen Reihen sowie zirka 20 aktiven Fußballern.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass sich die Stadtmeisterschaft so toll etabliert", zeigte sich Turnierleiter Markus Holzschuh glücklich. Die Spiele selbst waren allesamt spannend: Da gab es Mannschaften wie die der Historischen Narrenzunft Markdorf, die aus Spaß am Turnier teilnahmen und Mannschaften, die sich einen Pokal sichern wollten. Seit Bestehen des Turniers zeigt sich die Firma Baustoffe Sauter präsent und das seit Beginn an meist sehr erfolgreich. Am Ende gab Uwe Schulz die Platzierungen bekannt und überreichte die Pokale: 1. Platz Firma Baustoffe Sauter, 2. Platz Wagner 1, 3. Platz Weber Automtive 1. Bei den Vereinen erhielten die Siegerpokale: Platz 1: Tennis-Club Markdorf, Platz 2: Altstars Markdorf und Platz 3: Funkenmannschaft Markdorf.Auf dem Bild der Siegermannschaft Sauter fehlen Michaela Breimeier und Luka Bühler.