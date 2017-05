Markdorf Feuerwehrprofis: Kinder erleben Berufsfeuerwehrtag

Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Markdorf haben beim Berufsfeuerwehrtag ihren Vorbildern nachgeeifert. 24 Stunden verbrachten sie bei Spielen, Übungen und Einsätzen auf der Wache.

Der Berufsfeuerwehrtag ist für die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Markdorf immer etwas ganz Besonderes. Insgesamt 20 Jungen und zwei Mädchen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren nahmen diesmal daran teil. Viel Mühe bei der Ausarbeitung des Programms hatte sich vorab der stellvertretende Jugendleiter Christian Kessler gegeben.

Die Gesamtleitung oblag Jugendleiter Rico Galysa, der mit seinem Stellvertreter sowie vier weiteren Kameraden die Jugendlichen 24 Stunden in der Feuerwehrwache und bei den nachgespielten Einsätzen betreute. "Uns ist es wichtig, unserem Nachwuchs so realitätsnah als möglich die Arbeit der Berufsfeuerwehr zu vermitteln", erklärte Galysa. Bei aller Ernsthaftigkeit käme aber der Spaßfaktor nicht zu kurz, versicherte der Jugendleiter. So wurde ein Planschbecken zum Abkühlen aufgestellt, gemeinsam gekocht und es wurden verschiedene Spiele organisiert. Dies alles diente der Kameradschaftspflege. Zwischen den Freizeitbeschäftigungen ging immer wieder der Alarm los, in 24 Stunden insgesamt 14 Mal. Dann hieß es, Alles stehen und liegen zu lassen und in Sekundenschnelle in die Feuerwehrkleidung zu schlüpfen und zum Einsatz zu eilen. Dazu gehörten Tierrettungen. Diese wurden simuliert. Beispielsweise saß ein Plüschtier, eine Katze, im Baum. Außerdem musste mit dem Ruderboot ein Krokodil aus dem Wasser geholt werden.

Richtig heiß ging es bei dem Flächenbrand zu, der auf einer Wiese mithilfe brennender Heuballen inszeniert wurde. Diese Aufgabe meisterten die Nachwuchskräfte vorbildlich. Ein Mülleimerbrand wurde ebenfalls ohne Probleme und innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Etwas Spezielles war der Besuch bei der Hundestaffel Oberschwaben. Dort durfte die Jugendfeuerwehr mit den ausgebildeten Suchhunden eine vermisste Person im Wald suchen – und auch erfolgreich finden. Selbst ein Fehlalarm wurde bei der Grundschule nachgestellt. Dort hatte laut Annahme aus ungeklärter Ursache die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Viel Spaß hatten die Kinder und Jugendlichen bei der Wasserschlacht am Weiher bei der Grundschule Markdorf.

Die Jugendabteilung ist als eigenständiger Zug in die Feuerwehr Markdorf eingegliedert. "Wir wollen Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen, deren Ziel es ist, später in ein Team einzusteigen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen zu helfen", erklärte Gesamtkommandant Daniel Kneule.

Bei all diesen Aktivitäten solle aber primär der Spaß in der jungen Gruppe nie zu kurz kommen. "Unsere Aktivitäten bestehen zu circa 50 Prozent aus feuerwehrtechnischer Ausbildung und etwa 50 Prozent allgemeiner Jugendarbeit wie beispielsweise Spielen, Sport, Kegeln, Schwimmen, Wanderungen oder Grillen", berichtete Jugendleiter Rico Galysa ergänzend. Zusätzlich nehmen die Nachwuchskräfte mit ihren Betreuern an Hüttenaufenthalten, Zeltlagern und anderen Wochenendaktivitäten teil. In die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden Kinder ab dem zehnten Lebensjahr.

Berufsfeuerwehrtag

Morgens antreten, Fahrzeugbesatzungen einteilen und 24 Stunden Dienst auf der Feuerwache leisten: Das ist ein Berufsfeuerwehrtag. Jugendfeuerwehrmitglieder spielen den Dienstablauf einer Berufsfeuerwehr nach. Nachspielen deshalb, weil der Spaß bei einer solchen Aktion im Vordergrund stehen soll. Der Tagesablauf nach Dienstplan wird dabei immer wieder durch Übungen in Form von unangekündigten Einsätzen unterbrochen. Mit einem Berufsfeuerwehrtag sollen mehrere pädagogische und soziale Ziele verfolgt werden. So trägt dieser Tag zum Kennenlernen untereinander bei, vertieft erlerntes Feuerwehrwissen, präsentiert die Jugendfeuerwehr in der Öffentlichkeit und bringt Action, Spaß und das Gefühl, „echter Feuerwehrmann“ zu sein.