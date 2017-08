Markdorf Feuerwehrkameraden beim Feierabendhock im Einsatz der anderen Art

Geselliger Feierabendhock mit zünftiger Musik vor dem Ittendorfer Bürgerhaus. Der zum zweiten Mal gewählte Veranstaltungsort bewährte sich: Im Vergleich zu 2015, als der Hock noch beim Feuerwehrgerätehaus stattfand, sind die Besucherzahlen gestiegen.

Einen ungewöhnlichen Dauereinsatz hatten die Ittendorfer Feuerwehrkameraden bei ihrer fünften Auflage ihres beliebten Feierabendhock zu bewältigen. So waren sie dieses Mal nicht mit dem Löschen von Bränden beschäftigt, sondern löschten den großen Durst der Besucher. Die Bedienungen sowie das Küchenpersonal hatte ordentlich zu tun, um die vielen Besucher mit zünftigen Vesper zu verwöhnen.

Für Musik und Stimmung sorgten in gewohnter Manier die acht jungen Männer der Blaskapelle "Geburta Mucke", die auch auf humorvolle Art durch das Programm führten. "Ich bin sehr zufrieden mit den Besucherzahlen, das gute Wetter spielt uns dabei in die Karten", sagte Abteilungskommandant Karl-Heinz Alber. Bereits zum zweiten Mal fand das Fest direkt auf dem Vorhof des Bürgerhauses in Ittendorf statt. Der Ort habe sich bewährt, so Alber. Durch den Standortwechsel seien auch die Besucherzahlen gewachsen. Der vorherige Platz direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus habe sich logistisch nicht geeignet.

Der Erlös des Festes wird für die Kameradschaftskasse verwendet, so wird damit unter anderem ein Ausflug nach Stuttgart finanziert. "Wir werden dort eine Berufsfeuerwehr besuchen und schauen, wie diese aufgestellt ist. Das wird bestimmt spannend", sagte Alber voller Vorfreude. Derzeit hat die Abteilung Ittendorf 19 aktive Feuerwehrleute, Nachwuchs ist herzlich willkommen: "Wir würden uns über weitere neue Feuerwehrkameraden freuen", sagte der Abteilungskommandant.