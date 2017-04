Markdorf Feuerwehrhaus Leimbach braucht neuen Fliesenboden

Der 30 Jahre alte Fliesenboden in der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus hat sich und dabei sind die Fliesen zerbrochen. Der Gemeinderat stimmt einer Komplettsanierung des Belages zu.

Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt stellte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend den Sachstand vor. Als Ursache für den Schaden sei von Temperaturspannungen auszugehen. Während der Fasnet seien bei einer Veranstaltung die Tore geöffnet gewesen und kalte Luft sei hereingeströmt, vermutet Gutermann. An einem sonnigen Tag schien dann die Sonne genau in diesen Winkel und habe den Bereich aufgewärmt und ausgedehnt. Darüber hinaus wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass es in der gesamten Halle Teilbereiche gibt, in denen die Fliesen hohl klingen, also vom Untergrund abgelöst sind oder nur noch durch den Fugenverbund halten.

Eine Teilsanierung der Fliesen sei nur bedingt möglich, da es keine Fliesen im passenden Format mehr gibt. Auch müssten aufgrund der Belastung mit den Fahrzeugen stärke Fliesen gewählt werden – diese passen allerdings nicht auf den vorhanden Aufbau, so Dietmar Gutermann weiter. Daher sei es sinnvoll, eine Komplettsanierung des Belages in der Fahrzeughalle durchzuführen. "Wir müssen den Belag komplett rausmachen", sagte Dietmar Gutermann. Bei dem neuen Fliesenbelag hat sich die Verwaltung am Markdorfer Feuerwehrhaus orientiert. Die Feuerwehr sei mit diesen Fliesen sehr zufrieden.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bei der Maßnahme sei die Betonsanierung. "Wir wissen nicht, inwieweit die Betondecke beschädigt ist. Wir können Glück oder Pech haben", so Gutermann. Dies erklärt die Tatsache, dass bei der Kostenschätzung die Betonsanierung zwischen 25000 und 50000 Euro liegt. Insgesamt sind von Kosten, für die keine Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen, zwischen 94000 und 134000 Euro auszugehen.

Dietmar Bitzenhofer (FW) wollte wissen, warum man die Arbeiten direkt durchführen müsse. Da der Anbau am Feuerwehrgerätehaus am 2. Juli eingeweiht werden soll, bleibt nicht mehr viel Zeit. "Wenn die Maßnahme aufwendiger ist, werden wir es bis zu diesem Termin nicht schaffen", so Bürgermeister Georg Riedmann. Alfons Viellieber schlug als Alternative vor, einen Industrieboden zu nehmen. Die Kostenschätzung sah der CDU-Stadtrat an der oberen Grenze. "Es muss auf jeden Fall gemacht werden", so Uwe Achilles (SPD). Der Gemeinderat stimmte zu, die Arbeiten zeitnah beschränkt öffentlich auszuschreiben und unter Einhaltung des geplanten Kostenrahmens zu vergeben.