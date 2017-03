Markdorf Feuerwehreinsatz: Brennende Reifen am Wohnwagen

Die Feuerwehr Markdorf, Abteilung Stadt, wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem brennenden Wohnwagen auf der Hauptstraße, am Ortsausgang Richtung Bermatingen, alarmiert.

Vor Ort zeigte sich den eintreffenden Einsatzkräften, dass an einer Ecke eines großen Wohnanhängers, der von einer Zugmaschine gezogen wurde, Feuer ausgebrochen war. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit. Aus bislang unbekannter Ursache hatten die Doppel-Reifen Feuer gefangen. Die Feuerwehr leitete schnell einen Löschangriff mit Schaum ein, löschte den Brand ab und verhinderte so erfolgreich ein Übergreifen des Feuers auf den Wohnwagen. Die Anwohner beobachteten das Geschehen. Während des Einsatzes wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle durch die Polizei vorbeigeleitet. Es kam im Feierabendverkehr zu leichten Verzögerungen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit Kommandowagen, dem Einsatzleitwagen, einem Löschgruppenfahrzeug und dem Rüstwagen bis 18.20 Uhr.

Um 18.15 Uhr, als die Feuerwehrleute noch im Feuerwehrhaus mit der Nachbereitung des Einsatzes beschäftigt waren, mussten drei Feuerwehrleute mit dem Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz nach Uhldingen-Mühlhofen zum Brand in der Aachstraße ausrücken. Dort brannte ein seit längerem leerstehendes Bauernhaus mit Stallungen.