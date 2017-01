Markdorf Feuerwehr Markdorf allzeit bereit  auch in der Stadthalle

Das hat es zuvor noch nie gegeben. Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadthalle wurde zum Einsatz gerufen.

Die Hauptversammlung zeigte anschaulich, was viele Wortbeiträge darlegen wollten. Bei der großen Zusammenkunft der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf sowie ihrer Abteilung Stadt wird stets die Einsatzbereitschaft der Frauen und Männer von der Wehr, ihr ehrenamtliches Engagement, ihr Pflicht- und besonders ihr Verantwortungsbewusstsein gelobt. Vom Bürgermeister sowieso, aber auch durch Redner vom Roten Kreuz, der Polizei und natürlich auch vom Feuerwehrverband.

Und zum Ausdruck für die Wertschätzung, die die freiwillige Einsatzbereitschaft bei den Bürgern genießt, waren bei dieser Hauptversammlung mehr Gemeinderäte vertreten als bei jeder anderen. Am vergangenen Samstag indes trat das ein, womit Feuerwehrleute immer rechnen, bei ihrer Arbeit, in ihrer Freizeit. Ein Alarm wurde ausgelöst. Kaum dass das gemeinsame Abendessen beendet war, wurde ein gutes Dutzend Aktive per Piepser verständigt, sodass sie aus der Stadthalle heraus zum Einsatz ausrücken mussten. Und zum Glück war es "nur" eine Ölspur, wie den Versammelten später mitgeteilt wurde.

Das "Allzeit bereit", der zweite Teil aus dem Feuerwehrmotto "Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr", das nicht nur Henning Nöh, der Kreisbrandmeister, den Markdorfer Freiwilligen zurufen sollte, es hatte sich eindrucksvoll bestätigt. 143 Mal sind die Markdorfer Wehrleute von Januar bis Ende November 2016 ausgerückt. 62 Einsätze führten sie zu Brandstätten beziehungsweise zu fehlalarmierenden Brandmeldeanlagen (dies in 26 Fällen).

Wie Feuerwehr-Gesamtkommandant Daniel Kneule erklärte, sei die Stadt im vergangenen Jahr von Großbränden verschont geblieben. Jedoch hat es zwei sogenannte Mittelbrände gegeben. Ausrücken musste die Freiwillige Feuerwehr 55 Mal zu technischen Hilfeleistungen. Das Spektrum reicht hier von Verkehrsunfällen, Wassereinsätzen, dem Austritt von Gefahrstoffen, über Patientenrettungen, Unwetter-Einsätzen bis hin zu Notfalltüröffnungen.

Dass Letztere besonders belastend sind, "weil Sie nicht wissen können, was sie hinter der Tür erwartet", hob Bürgermeister Georg Riedmann in seiner Ansprache hervor. Wie auch späterhin Polizeidienststellenleiter Jörg Schirm unterstrich der Bürgermeister den Umstand, dass sich die Frauen und Männer gänzlich unentgeltlich für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen. Hierbei zum Glück mitunter von ihren Arbeitgebern unterstützt. "Dass Unternehmer Ihre Tagesverfügbarkeit hinnehmen, ist gewiss keine Selbstverständlichkeit", so Riedmann. Der ebenso wie Kreisbrandmeister Nöh, aber auch Stadt-Abteilungskommandant Patrick Krebs das Thema "Verantwortung, Verantwortlichkeit" aufgriff – und gewissermaßen zum roten Faden des Abends mit auszog. Patrick Krebs hatte angesprochen, dass Feuerwehrleute immer öfter bei Einsätzen mit einem Bein bereits im Gerichtssaal stünden, weil die Richtigkeit ihrer am Brandherd, an der Unfallstelle getroffenen Entscheidungen von den Betroffenen in Zweifel gezogen würden. Bürgermeister Riedmann griff das auf, schilderte die allfällige Suche nach Schuldigen als wachsendes Problem in der Gesellschaft, das die Menschen lähmen würde.

Was auch Henning Nöh so sah, aber in seiner typischen augenzwinkernden Art als Dickicht einer bunten Vielfalt bezeichnete, durch die sich derart sachverständige und entscheidungsfreudige Feuerwehrleute wie die in Markdorf die notwendige Schneise zu schlagen wüssten. Sie sähen sich schließlich unterstützt von einer verständigen Gemeinde – auch finanziell. Der Kreisbrandmeister deutete an, dass er sehr wohl geneigt sei, den von der Stadt demnächst auf den Weg zu bringenden Antrag auf ein neues Hilfs- und Löschfahrzeug zu unterstützen.

Befördert und geehrt

Zu Feuerwehrmännern befördert wurden: Daniel Draese, Jonas Daerr, Christoph Mück, Tim Tews, Alexander Timm, Christian Beran und Christian Alber, zum Oberfeuerwehrmann: Maximilian Bischofberger, zu Hauptfeuerwehrmännern: Manuel Schill und Martin Mayer, zu Löschmeistern: Sebastian Veit und Alexander Heiss, zu Oberlöschmeistern: Nicole Vogel und Andreas Knödler sowie zum Brandmeister: Tobias Schmidschneider. Das silberne Feuerwehrehrenabzeichen für 25 Dienstjahre erhielten: Florian Jehle und Bernhard Kessler, das goldene Feuerwehrehrenabzeichen für 40 Jahre Feuerwehrdienst: Friedhelm Knödler und Ernst Reifsteck. Derzeit gehören 142 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr an, 81 in Markdorf, 21 in Ittendorf und 40 in Riedheim. Im Spielmanns- und Fanfarenzug wirken 38 Aktive mit. Weitere Informationen zur Feuerwehr Markdorf unter www.feuerwehr-markdorf.de.