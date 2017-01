Markdorf Fernseh-Team stürmt das Rathaus  Macht nun fest in Narrenhand

Die Vermesser haben beim Rathaussturm mit der Generalprobe zum großen Landschaftstreffen geglänzt. Als Team vom Fernsehsender VTM-TV marschierten sie auf den Rathausplatz, wo wiederum Szenen aus dem Mittelalter gespielt wurden. Die Verwaltungsangestellten hatten sich als Bauernvolk, als Mägde und Knechte verkleidet.

Das Rathaus-Team und die Vermesser haben es geschafft, die Fernsehübertragung zum großen Landschafstreffen sowie die 1200-Jahr-Feier der Stadt glänzend bei ihrem Rathaussturm in Szene zu setzen. Rund 40 Mitarbeiter der Stadt hatten sich als armes Bauernvolk, als Mägde und Knechte verkleidet, die Anno 817 am Lagerfeuer sitzend Stockbrot backten, Fäden am Spinnrad spannen oder als Gaukler unterwegs waren. Alles war sehr beschaulich und friedlich vor dem Rathaus. Die Zuschauer tauchten somit förmlich ins Mittelalter ein. Als Bettelmönch verkleidet, mit einem Handkarren, darauf ein Fass Gerstensaft, versuchte Bürgermeister Georg Riedmann, das Volk hinter sich zu vereinen. Er versprach, dass es unter seiner Regierung keine hungrigen Zauneidechsen, keine Knöllchen für Parksünder sowie keine gierigen Bauträger mehr geben werde. Doch es half alles nichts: Das Volk ließ sich nicht erweichen, weiterhin unter der Regierung des Mönches zu leben.

Für musikalisches Rambazamba und gute Stimmung sorgten derweil die Guggenmusik Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden im Appenzeller Land sowie die Markdorfer Lumpenkapelle. Alles hätte so friedlich bleiben können, wenn da nicht die Vermesser gewesen wären. Diese machten die Zeitreise ins Jahr 2017 und marschierten als großes Fernseh-Team des Kanals VTM-TV an. Unter der Regie von Steffen Spielsberg alias Obervermesser Clemens Scheidweiler und Moderatorin Ronja Schneklein, heiter dargestellt von Patricia Schnekenbühl, gaben diese eine Generalprobe für das große Landschaftstreffen am kommenden Wochenende.

Durch die Generalprobe wurde sehr schnell klar, weshalb die geplante Live-Schaltung über vier Stunden gehen soll. So musste die närrische Zunftkapelle zig mal vor- und rückwärts laufen, bis der Regisseur zufrieden war. Bettelmönch Georg Riedmann wurde förmlich von den Mikrofonen und Kameras des Fernseh-Teams erschlagen. Moderatorin Schneklein wollte von den Mägden aus dem Mittelalter wissen, was sie denn unter ihrem Gewand tragen. Filmkameras brachten dann ans Tageslicht, dass es zwei Unterröcke waren.

Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass trotz des VTM-TV-Fernsehteams und dessen Verzögerungstaktik der Narrenbaum pünktlich zum 15-Uhr-Glockenschlag in der Senkrechten stand und somit besiegelte, dass die Regierungsmacht nun in Narrenhand ist. Einige Fragen blieben dennoch offen. So wurde Pfarrer Ulrich Hund vom Volk schlanker als sonst empfunden. Das könnte an seinem neuen Narrenrats-Gewand gelegen haben, das er stolz zeigte. Warum allerdings der abgesetzte Bürgermeister als Mönch einen großen Bauch vor sich herschob, wusste niemand.