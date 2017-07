Markdorf Fernseh-Pfarrer Bräuning: "Wenn Sie nicht zur Kirche kommen, kommt Kirche zu Ihnen"

Auf einen Kaffee mit... Heiko Bräuning, dessen Fernsehgottesdienst auf dem Höchsten 500 000 Zuschauer pro Woche hat. Er wagt gerne auch Neues: Einmal hat er zu Pfingsten auf einem Heimtrainer einen Gottesdienst gehalten – zur Frage: "Was macht mich fit fürs Leben?"

Herr Bräuning, Sie drehen derzeit wieder auf dem Höchsten, wie läuft das ab?

Wir drehen für die "Stunde des Höchsten" normalerweise einmal im Monat und dann vier Sendungen. Es sind ja keine Live-Gottesdienste.

Und warum hier?

Die Zieglerschen, bei denen ich als Pfarrer arbeite, haben hier 40 Jahre lang eine Suchtklinik gehabt. Und die Patientinnen haben diese Kapelle gespendet. Die Suchtklinik musste 20 Jahre nach dem Bau der Kapelle umziehen, die Kapelle blieb übrig. Als die Idee aufkam, das Fernsehen für unsere diakonische Arbeit zu nutzen, haben wir daraus eine Fernsehkapelle gemacht. Das ist ein wunderschöner Ort, über dem Bodensee und mit Blick auf die Alpen.

Was reizt Sie am Fernsehen?

Ich bin seit meinem Studium als Radio-Journalist tätig und Fernsehen ist für mich die Krönung, denn da kommen Bilder dazu. Als Pfarrer habe ich natürlich eine große Leidenschaft für Gottesdienste. Fernsehgottesdienst heißt für mich, man kann Dinge machen, die man sonst nie machen kann. Ich habe zu Pfingsten etwa einen Gottesdienst gehalten auf einem Hometrainer, es ging um die Frage "Was macht mich fit fürs Leben?" Und wir sind viel draußen, waren neulich in Rom. Man kann noch mehr rüberbringen als nur einen trockenen Gottesdienst in der Kirche oder auch im Radio. Aber es ist auch eine Herausforderung, Christliches auch mit Bildern zu transportieren.

Braucht es dieses Medium, um Menschen mit Gottesdienst zu erreichen?

Die "Stunde des Höchsten" hat ein Motto: Wenn Sie nicht zur Kirche kommen, kommt Kirche zu Ihnen. Wir erleben, dass immer weniger Menschen zur Kirche kommen, aber sie trotzdem Bedürfnis haben nach Spiritualität, Glauben, Werten, die einen tragen auch in schweren Zeiten. Wir setzen uns mit dem Fernsehgottesdienst ins Wohnzimmer, das ist ganz persönlich. Wir haben über 500 000 Zuschauer pro Woche, kriegen über 300 Reaktionen pro Gottesdienst und haben mit vielen Personen Kontakt. Deshalb wissen wir, wer zuguckt. Zum Beispiel eine Frau, die ihren Ehemann nach einem Schlaganfall pflegt, das Bett steht im Wohnzimmer. Einzige Möglichkeit für sie, Gottesdienst zu feiern, ist im Fernsehen dabei zu sein.

Sie haben jede Woche einen Gast. Was sind das für Menschen?

Mir war es immer wichtig, dass wir Gäste haben ohne großen Namen. Jeder Mensch hat ein spannendes Leben und man kann über jedes Leben fast ein Buch schreiben. Das finde ich die größte Wertschätzung, die man einem Anderen gegenüber bringen kann: Ich interessiere mich für dich, erzähl' mir was von dir. Also Menschen ohne großen Namen, die mir erzählen, wie sie als Ehepaar die Krebserkrankung von ihm und von ihr die schwere MS gemeistert haben. In der Zwischenzeit kommt aber auch Prominenz. Wenn Wolfgang Bosbach erzählt, wie er schwer Krebs hat und trotzdem bekennt, mein Glaube hilft mir und ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, dann ist das eine ganz tröstliche Botschaft, fern von jeder Politik. Mich interessiert nicht ihre Funktion, sondern was dahinter ist.

Wie entstehen die Kontakte?

Ich bin sehr viel unterwegs im Land und bekomme in der Zwischenzeit auch Vorschläge. Früher habe ich mich dann lange auf Interviews vorbereitet, aber inzwischen führen wir ein ganz einfaches Gespräch über das Leben. In unserer Medienbranche ist es oft so, dass wir nur mit denen Quote machen, die große Versager sind oder große Gewinner und große Namen tragen. Die Helden des Alltags sind aber eigentlich ganz einfache Menschen.

Sie halten den Fernsehgottesdienst ohne Publikum, wie fühlt sich das an?

Mich hat das immer abgeschreckt, Menschen während dem Singen oder Beten zu filmen, weil religiöse Handlung etwas Privates ist. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte kein Publikum bei den Aufzeichnungen, sondern wir feiern wirklich mit den Menschen. Das heißt auch, ich gehe nicht davon aus, dass mir 500 000 Leute zuschauen, sondern dass mir einer zuhört. Deshalb ist das auch ein recht ruhiger Gottesdienst. Mir persönlich geht es sehr gut damit, man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Gibt es auch kritische Stimmen dazu?

Wir haben vor zwei Jahren angefangen, Fernseh-Abendmahl zu feiern, da haben manche Menschen gefordert, dass ich von der Kirche entlassen werde. Aber da muss man auch mal seinen Mann stehen.

Sie sagen, dass jedes Leben ein Buch füllen würde und haben das gemacht mit dem Deadline-Projekt. Worum geht es?

Das hat auch etwas mit dem Fernsehgottesdienst zu tun. Ich wollte 2012 über den Satz predigen "Herr, lehre mich bedenken, das sich sterben muss, auf dass ich klug werde". Ich habe als Pfarrer schon hundertmal am Grab diesen Psalmvers genannt und immer den Eindruck gehabt, ich bin noch nicht klug, da muss noch mehr dahinter sein. Also habe ich mir ein fiktives Sterbedatum gesetzt: 16. April 2016 stand bei mir im Kalender "Todestag". Ich hatte jetzt vier Jahre zu leben: Was mache ich in dieser Zeit mit meinem Beruf, meinen Finanzen, meinen Kindern? Wir wirkt sich das aus auf meinen Lebensstil, auf alles, was ich vorhabe, was ist mir wichtig, was ist nicht wichtig? Plötzlich wurden aus diesen vier Jahren die wichtigsten Jahre für mich, weil ich lernen musste, Entscheidungen zu treffen.

Inwiefern?

Wenn mein kleiner Pascal zu mir um 16 Uhr ins Büro kommt und Fußball spielen möchte – was bereue ich an meinem Todestag mehr? Dass ich zu wenig gearbeitet habe oder dass Pascal zu kurz gekommen ist? Das ging so weit, dass ich gemerkt habe, dass die Übernahme einer Gemeinde mich kaputt macht und ich reagiert habe. Ich habe dann gekündigt. Ich habe mein Beamtentum an den Nagel gehängt ab 1. August, aber das war es mir wert.

Wie war das Ende der Deadline?

Gerade die letzte Woche davor war spannend. Da sind Roger Cicero, Lothar Späth und Guido Westerwelle gestorben – und ich kam gar nicht raus aus dem Gedanken an den Tod. Sagt das Gehirn: Der wollte sterben, also schalt ab? Und dann bin ich am 17. April morgens aufgewacht und habe meine Kinder spielen gehört – war das toll. Ich konnte nochmals frühstücken und habe gedacht, jetzt habe ich noch einen Tag geschenkt bekommen – das Gefühl hält bis heute an. Auch wenn ich vor Herausforderungen stehe, besser das als unglücklich zu sein. In dem Buch beschreibe ich, wie man nach dem Lust-und-Laune-Prinzip leben kann und dass es auch wirklich christlich ist.

Ist eine Deadline für Familie und Kinder nicht belastend?

Ich habe es mit meinen Kindern nicht thematisiert, weil die noch zu klein sind, und meine Frau wollte davon nichts wissen. Eigentlich wollte ich perfekt sterben und hätte alles vorbereiten müssen wie Testament, Patientenverfügung. Dann kam die Wende: Es geht doch darum, einfach glücklich zu leben. Und das hat nur etwas mit mir zu tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist so eine kirchliche Regel. Also, verlieb' dich in dich, in deine Wünsche, sei egoistisch, damit du andere glücklich machen kannst.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich werde mich mit Haut und Haaren um diesen Fernsehgottesdienst kümmern oder ich werde wieder ganz zu den Zieglerschen zurückgehen. Ich werde innerhalb von den 75 Prozent meiner Anstellung sehr, sehr viel Fernsehgottesdienstarbeit leisten. Also mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Ich glaube, man kann erst glücklich leben, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat und das mal von hinten her durchdenkt.

Fragen: Isabelle Arndt

Zur Person

Heiko Bräuning ist Pfarrer, Journalist und Musiker. Nach dem Theologiestudium in Tübingen absolvierte er eine Journalistenausbildung, anschließend war er Pfarrer unter anderem in seinem Wohnort Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg. Seit zehn Jahren ist er Pfarrer bei den Zieglerschen in Wilhelmsdorf, seit 2009 macht er den Fernsehgottesdienst. Der 47-Jährige ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Privat macht er viel Musik, ist auf und an dem Bodensee unterwegs. Alle Informationen über sein Buch sind online unter www.deadline-experiment.de