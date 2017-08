Markdorf Ferienspiele auf der Weiherwiese: Auf den Spuren der alten Zeit

Die Aktion Ferienspiele findet diese Woche auf der Weiherwiese in Markdorf statt. 108 Kinder genießen ein abwechslungsreiches Programm und haben viel Spaß bei den unterschiedlichen Angeboten.

Wie war es eigentlich in Markdorf vor 1200 Jahren? 108 Kinder tauchen in dieser Woche auf der Weiherwiese in die Vergangenheit ein, denn das Motto der diesjährigen Ferienspiele des städtischen Jugendreferats lautet: "Komm und sei bereit für Maracdorf der alten Zeit". In ihren Gruppen, die Namen von Handwerksberufen tragen, gehen die Grundschüler in dieser Woche auf Zeitreise. Daran erinnern die Dekorationen auf der Wiese, unter anderem an Brunnen und ein Torbogen.

Bei den heißen Temperaturen kommt das Eis am Dienstagnachmittag gerade recht. Schnell bei Jugendreferentin Simone Carl abgeholt und schon geht es wieder zurück zur Gruppenarbeit in den Schatten. Mia, Lena und Nina sind am Haarbänder knüpfen. Die drei Mädchen kennen die Ferienspiele und freuen sich jedes Jahr drauf. "Hier hat man in den Ferien die beste Unterhaltung und es wird nicht langweilig", sagt die neunjährige Nina. Alle drei sind von den Betreuern begeistert, mit denen man sehr viel Spaß haben kann. Wenige Meter weiter sitzen Fynn, Paul und Niclas auf der Wiese und suchen nach dem richtigen Werkzeug, um beim Hausbau mithelfen zu können. Beim Hammer werden sie fündig. "So ein Hausbau dauert, aber gemeinsam macht das Spaß", sagt Fynn. Während die Jungs mit Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer Bretter zusammen werkeln, malen die Mädels die Flaggen. "Die kann man dann ans Haus hängen", erklärt die zehnjährige Lena.

Als ob ein Eis den Hunger stillen könnte, wird an einer Station Pizza gebacken. Der 23-jährige Florian Ruoff überprüft, ob der Holzofen schon heiß genug ist. Der Jugendleiter ist zum achten Mal mit dabei. "Und ich habe noch keine Sekunde bereut", sagt der Student und lacht. Die Stimmung ist gut, man versteht sich. Die 17-jährige Annika Huber war bereits als Kind mit dabei, und ist nun im dritten Jahr Leiterin. "Ich habe gerade mein Abitur gemacht und kann die Zeit hier sehr genießen", so Annika Huber. Das Team hat sich wieder tolle Aktionen einfallen lassen. Ziegentrekking, Hufeisen schmücken, Mosaiksteine kleben, Gipsen, Backen, Filzen, Haarbänder knüpfen, Lippenbalsam herstellen, Feuerwehr und Fußball sind nur einige der Angebote. Bei Leiterin Lorena Romana basteln Hanna und Hannah gerade Windlichter. "Die bekommen einen Platz auf der Fensterbank", hat sich die sechsjährige Hanna überlegt.

Am Mittwoch stand mit dem Tagesausflug ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck der Höhepunkt auf dem Programm, auf den sich viele Kinder sehr gefreut haben und der perfekt zum Motto passt. Am Freitag sind die Ferienspiele vorbei, sie enden zwei Tage früher, damit das Team über das Wochenende den Abbau erledigen kann. Die Eltern sind ab 16 Uhr zur Abschlussveranstaltung eingeladen.