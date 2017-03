Markdorf Feldsalat bringt erst den richtigen Pepp

In der Serie "Blick auf den Marktstand" hat Mitarbeiter Jörg Büsche den Feldsalat entdekct. Ob Acker-, Nüssli- oder Schafsohren-Salat: Der Feldsalat ist ein Dauerbrenner auf dem Esstisch.

Markdorf (büj) Bis zum Überdruss, sagt Gregor Eber. "Was reif ist, was geerntet wird, das esse ich auch." Der Landwirt aus Untersiggigen formuliert es freilich noch drastischer: "Bis es mir zum Hals rauskommt." Er betont damit, wie wichtig es ihm ist, seinen Speiseplan am saisonalen Angebot auszurichten – einerseits. Andererseits unterstreicht Ebers Essverhalten, dass er großes Gewicht auf Regionales legt. Natürlich auch auf die eigenen Produkte vom Winkel-Hof in Deggenhausertal. Sein Motto "alles zu seiner Zeit" ließe sich also noch ergänzen um "alles am rechten Ort".

Derzeit kommt bei Ebers Feldsalat auf den Tisch. "Weil der sehr gesund ist und obendrein noch sehr gut schmeckt", erklärt der Gemüsebauer. Man könne ihn allein zubereiten, ausgesprochen gut mache er sich aber als Ergänzung zu anderen Salatsorten, findet Gregor Eber. "Da gibt er den richtigen Pepp." Was seine Markdorfer Kundschaft jedoch ohnehin weiß. Denn der Feldsalat ist auch hier ein alter Bekannter. Beratungsbedarf gibt es eher bei den exotischeren Salatsorten, zum Beispiel beim Asia-Salat. Der stammt ebenfalls aus Ebers eigenem Anbau. Aber da fragen die Käufer schon einmal nach, wie sie ihn besonders schmackhaft zubereiten können.

In Markdorf beobachtet Eber eine "große Offenheit" bei seinen Kunden. "Hauptsache, die Qualität stimmt", dann dürfe es mitunter auch schon einmal etwas mehr kosten. Man probiere hier gern einmal etwas Neues. Das sei nicht überall so, erklärt Eber, der seinen Stand regelmäßig auch in Ravensburg und Weingarten aufbaut. Es sind vor allem Stammkunden, die immer wieder kommen, etwa 30 Prozent. Die warten bereits im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird und Gregor Eber seine Winterpause beendet. Schließlich verkauft er prinzipiell nur selbstproduziertes Gemüse. Nun von Woche zu Woche mehr, da mehr und mehr zur Ernte ansteht. Manches noch aus dem Gewächshaus, anderes aus dem Folientunnel. Mit dem wachsenden Angebot stellt sich die immer größere Abwechslung auf dem Speiseplan ein. Sodass die Gefahr des Überdrusses von vornherein gebannt bleibt.