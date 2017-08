Markdorf Feldkirch baut, was Markdorf möchte

Das könnte ein Vorbild für die Pläne um die Neugestaltung des Markdorfer Rathausareals sein: In der 33 000-Einwohnerstadt in Vorarlberg entsteht derzeit ein neues Innenstadtquartier mit Wohnen, Büros, Handel und Gastronomien. 33 Millionen Euro investieren dort die Unternehmen Prisma und ZM3 in die Attraktivierung Feldkirchs.

Markdorf – Was in Markdorf zwar geplant, aber noch mit einem ganzen Sack voller Fragezeichen versehen ist, befindet sich eineinviertel Autostunden entfernt bereits im Bau: In Feldkirch, der zweitgrößten Stadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, entsteht derzeit zwischen Bahnhof und Innenstadt ein neues Stadtquartier, das Quartier am Jahnplatz. Die Prisma-Unternehmensgruppe (Dornbirn), die mit dem Competence-Park und der Seestatt auch in Friedrichshafen als Investor engagiert ist, und die Immobiliengesellschaft ZM3 (Feldkirch) realisieren dort auf 5050 Quadratmetern zwei Stadthäuser mit Wohn- und Büroflächen, Einzelhandel und Gastronomien.

Als Ziele nennt man in der Feldkircher Stadtverwaltung eine weitere Attraktivierung der Innenstadt und die Erweiterung des Einkaufs- und Verweilbereiches Innenstadt in Richtung Bahnhof. Das ist vergleichbar mit Markdorf: Auch hier soll das neue Rathausareal, das nach dem geplanten Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss realisiert werden soll, für mehr Attraktivität und Frequenz in der Altstadt rund um Marktstraße und Marktplatz sorgen. Susanne Backmeister, Sprecherin der Stadt Feldkirch, bezeichnet das Vorhaben als einen "nötigen Lückenschluss" für die Stadt und spricht von einem "City-Erweiterungsbereich". Das Projekt sei ein rein privates Investitionsvorhaben von Prisma und ZM3, städtebaulich aber abgestimmt mit dem Rathaus. Gernot Schweigkofler, Redakteur der Vorarlberger Nachrichten in Feldkirch, berichtet im Gespräch mit dem SÜDKURIER von einer seit Jahren bereits verfolgten "umfangreichen Quartiersplanung".

Ein Mix von Wohnflächen und kommerziellen Nutzungen sei stets die Maßgabe gewesen. "Die Konzepte funktionieren ja, die Investoren machen das nicht zum ersten Mal", verweist Schweigkofler auf ein vergleichbares Stadtquartierprojekt von Prisma und ZM3 am Garnmarkt im benachbarten Götzis. Auch dort sorge das neue innerstädtische Zentrum mit seinem Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen für zusätzliche Frequenz und Belebung.

Bei Prisma selbst will man Quartiersprojekte dieser Art nicht unbedingt als Allheilmittel zur Innenstadtbelebung sehen, wohl aber als Erfolgsmodelle, die sich an verschiedenen Standorten bereits bewährt hätten. Der Entwicklung eines passenden Angebots-Mixes für solche Quartiere gingen immer mehrjährige Entwicklungsprozesse voraus, sagt Prisma-Sprecher Alexander Frischmann. Ein pauschales Erfolgsrezept gebe es nicht. "Aber wir haben grundsätzlich sehr gute Erfahrungen mit durchmischten Nutzungen in innerstädtischen Bereichen gemacht", sagt Frischmann. "Mononutzungen" hingegen würden nicht funktionieren, dies zeige die Erfahrung. Für jedes Projekt, so der Sprecher, analysiere Prisma den individuellen Bedarf vor Ort. Dass der dreigeteilte Nutzungsmix aus Arbeiten, Wohnen und Einkaufen/Gastronomie dann häufig die favorisierte Variante sei, zeige, dass der Bedarf in den meisten Städten ähnlich sei, gehe es um das Thema Frequenzsteigerung.

Auf diesen Dreier-Mix setzen die Verantwortlichen auch in Feldkirch. Im der Innenstadt zugewandten Neubau "Jahnplatz 1" sollen Büros, Einzelhandelsflächen, Gastronomien und Wohnungen angesiedelt werden, im dem Bahnhof zugewandten Gebäude "Wichnergasse 5" die selben Nutzungen, jedoch ohne Gastronomie.

Das neue Innenstadtquartier soll im Frühjahr 2019 bezugsfertig sein. Insgesamt entstehen 2200 qm Büromietflächen, 1900 qm Einzelhandelsflächen, 300 qm Gastronomieflächen und 48 Wohnungen. Als einzige feste Vorgabe der Stadt sind, wie in Markdorf, die Tiefgaragenplätze gesetzt. 240 Plätze auf zwei Ebenen sollen bereitgestellt werden, davon sollen 145 öffentlich sein.

Das wird in Feldkirch gebaut

Das ist in Markdorf geplant