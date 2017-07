Markdorf Fausthiebe in Obdachlosenunterkunft in Hepbach

Fausthiebe in Obdachlosenunterkunft in Hepbach

Zwei mit jeweils rund zwei Promille alkoholisierte Männer stritten sich am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr im Obdachlosenwohnheim in Hepbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei schlug ein 58-Jähriger seinem 63-jährigen Kontrahenten im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung plötzlich zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Dies teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf soll er sein am Boden liegendes Opfer so lange mit seinen Sicherheitsschuhen getreten haben, bis dieses bewusstlos wurde. Der 63-Jährige soll erst wieder das Bewusstsein erlangt haben als alarmierte Rettungsdienstkräfte eintrafen. Seitens der Einsatzzentrale eingesetzte Beamte des Polizeireviers Ravensburg nahmen den 58-Jährigen wegen seines weiterhin aggressiven und provokativen Verhaltens in Gewahrsam. Bei den weiteren Maßnahmen sprach der Beschuldigte Beleidigungen und Bedrohungen aus und versuchte einen Polizeibeamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der Bereitschaftsrichter ordnete den Gewahrsam bis Dienstag um 9 Uhr an. Weil der Mann weiterhin Drohungen aussprach und noch erheblich alkoholisiert war und in diesem Zustand eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellte, kam die zuständige Richterin zu einer persönlichen Anhörung, mit der Folge einer Gewahrsamsverlängerung bis 16.30 Uhr. Da der unter Führungsaufsicht stehende Mann gegen die gerichtliche verfügte Auflage keinen Alkohol zu trinken verstoßen hatte, folgt eine richterliche Vorführung mit Prüfung einer Rücknahme der Bewährung.