Markdorf Familienforum Markdorf blickt auf den demografischen Wandel

Das Familienforum hat Angela Pittermann zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bei der Mitgliederversammlung war auch eine mögliche Beteiligung an einem Ideenwettbewerb des Landes Thema.

Markdorf – Der Verein Familienforum Markdorf hat bei einer Mitgliederversammlung eine neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Julia Weigt, die unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Vizevorsitzende, ist umgezogen. Der Trägerverein des Mehrgenerationenhauses (MGH) in der Spitalstraße wählte einstimmig Angela Pittermann als Nachfolgerin. Sie war bisher Beisitzende, in diversen Projekten des MGH engagiert und zurdem ehrenamtlich arbeitende Bürokraft im MGH.

Noch bevor Eva Fast, die Vorsitzende des Familienforums, mit ihrem Jahresbericht begann, brachten Renate Hold und Waltraud Zeller-Fleck das Thema "Quartier 2020" ein. Die beiden Leiterinnen des Mehrgenerationenhauses deuteten an, dass man sich im MGH unterdessen Gedanken mache zum Ideenwettbewerb, den Manne Lucha, baden-württembergischer Sozial- und Integrationsminister, jüngst auf den Weg brachte. Bei seinem Grußwort zur Zahn-Jahr-Feier des Markdorfer Mehrgenerationenhaus hatte der Minister im März auf die Veränderungen durch die sich wandelnde Bevölkerungsstruktur in der Bundesrepublik hingewiesen. In der immer älter werdenden Gesellschaft kann die traditionelle Familie den Bedürfnissen von Senioren kaum noch gerecht werden. Luchas Ministerium lädt die Kommunen ein, sich an einem Ideenwettbewerb zu beteiligen. Insbesondere Einrichtungen wie dem MGH hatte Minister Lucha bei der Festveranstaltung im Theaterstadel eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von zukunftsfähigen Quartier-Konzepten eingeräumt. Insgesamt stellt die Landesregierung 2,5 Millionen Euro bereit und je Kommune können bis zu 100 000 Euro für deren Konzept ausgeschüttet werden.

"Vor dem Hintergrund, dass bereits heute ein Drittel der Markdorfer über 60 ist" hält Renate Hold es für äußerst angebracht, über eine Beteiligung am Stuttgarter Ideenwettbewerb nachzudenken. Die Entscheidung werde vom Gemeinderat getroffen, betonte die MGH-Leiterin nach der Hauptversammlung. Gleichwohl verwiesen sowohl Waltraud Zeller-Fleck als auch Renate Hold auf die – ihnen ja auch von Sozialminister Lucha ausdrücklich attestierte – Expertise in den Fragen des sozialen Miteinanders.

Das soziale Miteinander innerhalb des MGH erlaubt auch jenen einen Einstieg in die Arbeitswelt, die sich in anderen Unternehmen zum Teil recht schwer tun. So kommentierte Waltraud Zeller-Fleck den Hinweis der Vorsitzenden Eva Fast auf die verschiedenen Arbeitsplätze im MGH. "Wir sind inzwischen zu einem richtigen Job-Motor geworden", freute sich Renate Hold. Und im Haushalt des MGH, der laut Kassenprüferin Stephanie Sandkühler inzwischen jedem Handwerksbetrieb Ehre macht, schlagen die Personalkosten am stärksten zu Buche.

Dass die Verantwortlichen im Mehrgenerationenhaus ganz gezielt nach Antworten auf soziale Probleme suchen, zeigt eine Podiumsdiskussion am Freitag, 7. Juli. In der Stadthalle werden sich dann in einer unter anderem von Renate Hold moderierten Podiumsdiskussion fünf Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis Bodensee zu Altersarmut, Wohnungssituation, insbesondere aber zur Lage Alleinerziehender äußern. Zugesagt haben Lothar Riebsamen (CDU), Leon Hahn (SPD), Markus Böhlen (Grüne), Christian Steffen-Stiehl (FDP) und Claudia Haydt (Die Linke), während sich AfD-Kandidatin Alice Weidel nicht beteiligt. Renate Hold beschrieb die Stimmung in der Runde Alleinerziehender im MGH: "Unsere PiZ-Gruppe ist schon sehr gespannt auf den Abend." Sie habe auch schon etliche Fragen vorbereitet.

Familienforum Markdorf