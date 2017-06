Markdorf FDP kontra Bischofsschloss-Pläne

Bei der Mitgliederversammlung des Markdorfer Ortsverbandes wurde deutliche Kritik am beschlossenen Umzug der Stadtverwaltung in das historische Gebäude geübt.

Markdorf (gup) Die FDP Markdorf fordert eine Bürgerbefragung zum beschlossenen Umzug der Stadtverwaltung ins Bischofsschloss. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ortsverbandes hervor, in der die Partei über ihr Neumitgliedertreffen berichtet. Die beiden FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und Friedrich Bullinger informierten bei diesem Treffen über ihre Arbeit in Stuttgart. Bei dem Treffen habe die Diskussion zum Bischofsschloss "breiten Raum" eingenommen, heißt es. "Wie der Bürgermeister und der Gemeinderat den Beschluss zum Kauf des Bischofsschlosses und den Umzug der Verwaltung ohne breite Diskussion in der Bürgerschaft durchgeführt haben, hat mich doch sehr erstaunt", äußerte Hoher deutliche Kritik. Die Neumitglieder, so heißt es, hätten berichtet, dass nach ihrem Gefühl viele Bürger den Umzug ins Bischofsschloss ablehnen würden. Konkreter äußert sich die FDP in ihrem Schreiben aber nicht über diesen Eindruck. Der Ortsvorsitzende Thomas Schalski sieht sich damit in seiner Kritik bestätigt. „Insbesondere fehlt ein etabliertes Hotel und dieses ist gerade bei den vielen international tätigen Unternehmen eine Schwächung des Wirtschaftsstandortes Markdorf", wird Schalski zitiert.

Grundsätzlich, so heißt es, würden die Markdorfer FDP-Mitglieder die "jahrelange Bindung der Finanzmittel" durch den Umzug ablehnen, denn die Stadt habe dadurch in den kommenden Jahren kein Potenzial mehr für eine "vernünftige Stadtentwicklung".

„Der Bürgermeister und der Gemeinderat hätten eine Prioritätsliste aufstellen sollen und die hätte wie folgt aussehen sollen: Erstens Realisierung der Südumfahrung, zweitens Entwicklung des Rathausareals und dann erst Umsiedlung ins Bischofsschloss“, so FDP-Mitglied Gerhard Behrendt. Hoher habe daher den Vorschlag einer Bürgerbefragung ins Spiel gebracht. Damit ließe sich die Stimmung in der Bevölkerung erfassen. Der FDP-Ortsverband möchte nun "Schritte zu einer Bürgerbefragung durch eine parteipolitisch unabhängige Bürgerinitiative" einleiten, heißt es in der Mitteilung. Zuvor wolle der Ortsverband über einen Anwalt prüfen lassen, ob es eine Möglichkeit für einen solchen Bürgerentscheid gebe.

Deutlich habe sich die Versammlung auch für die Realisierung der Südumfahrung ausgesprochen und den beiden Landtagsabgeordneten mit auf den Weg gegeben, die Landesregierung wegen deren Finanzierung "unter Druck zu halten".