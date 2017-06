Markdorf Evangelische Kirchengemeinde sucht Bibeln für Ausstellung

Die Markdorfer Protestanten planen eine Bibelausstellung im Luther-Jahr.

Markdorf (büj) Die Bibel erzählt Geschichten. Sie berichtet von den Geschehnissen im heiligen Land. Sie schildert, wie sich das Verhältnis des Menschen zu Gott entwickelt hat. Das ist die inhaltliche Seite. Daneben gibt es aber noch einen weiteren Gesichtspunkt. Denn die Bibel ist jenes Buch, das viele Menschen ein Leben lang begleitet, das vielfach weitergegeben wird, für manche Familien sehr viel mehr bedeutet als zwischen Buchdeckeln gehaltenes Papier. Dann ist die Bibel ein Buch, das die Geschichten seiner Besitzer erzählen kann.

Und diese Geschichten, die Geschichten von Bibel-Besitzern, die möchte nun die evangelische Gemeinde Markdorf aufgreifen. "Wir suchen Markdorfer, die mit ihrer Bibel besondere Erlebnisse verbinden", erklärt Pfarrerin Kristina Wagner. Ansprechen will die Gemeinde aber auch Markdorfer, die eine seltene Bibelausgabe besitzen. Oder eine Heilige Schrift, die ungewöhnlich gestaltet wurde. Wie zum Beispiel die "Traubibel" von Adalbert Kühnles Eltern aus den 1920er Jahren, in der sich aufwendige Grafiken finden. Kühnle, Mitglied des sechsköpfigen Teams, das nun eine Ausstellung mit dem Titel "Meine Bibel" vorbereitet, erzählt von einer lebensrettenden Bibel. Die in der Brusttasche der Uniform getragene Taschenbibel habe während des letzten Krieges einen guten Freund Kühnles vor einem Geschosssplitter geschützt. Der blieb im Papier stecken.

Es dürfen durchaus auch weniger dramatische Erlebnisse sein, die die Bibelbesitzer mit ihrer Heiligen Schrift verbinden. Pfarrerin Wagner und das Ausstellungsteam hören sie sich an – und verdichten sie zu knappen Texten. "Für unsere Ausstellung bekommen wir auch eine Bibel aus dem 16. Jahrhundert ausgeliehen", berichtet Dorothe Fuchs. Als Konkurrenz zur Meersburger Bibelgalerie begreife man das "Meine Bibel"-Projekt nicht. Ausgestellt werden die Heiligen Schriften vom 15. bis zum 29. Oktober. Markdorfer, die ihre Bibel für die Ausstellung bereitstellen möchten, können die am 9., 16. und 23. Juli nach dem Gottesdienst in der evangelischen Gemeindebücherei, Weinsteig 1, abgeben. Das Team sichert den angemessenen Umgang mit den Bibeln zu.

Kontakt: 0 75 44/9 64 75 20