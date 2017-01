Markdorf Evangelische Kirche startet mit großem Programm ins Luther-Jahr

Eine Arbeitsgruppe der evangelischen Kirche Markdorf hat ein großes Angebot zum Reformationsjubiläum vorbereitet. Hier finden sich neben Gottesdiensten, Konzerten und Vorträgen auch ein Musical und ein Mittelalter-Mahl.

Markdorf – Die Fahne ist schon fertig. Sie ist bedruckt mit dem Konterfei Martin Luthers. Der Mönch, Priester und Theologen stellte mit seinen 95 Thesen vor 500 Jahren die Weichen für das Entstehen einer neuen Religiosität, aber auch die Trennung zwischen Katholiken und Protestanten, die Spaltung in die evangelische und die katholische Kirche. Das in Rot und Weiß gehaltene Tuch wird in den kommenden Monaten auf der evangelischen Kirche von Markdorf wehen. "Nicht jeden Tag", erklärte Pfarrer Tibor Nagy beim Pressegespräch gestern, "aber immer dann, wenn wir etwas zu feiern haben in diesem Reformationsjahr – oder wenn wir einer besonderen Entwicklung gedenken."

Tibor Nagy unterstrich, dass das Reformationsjubiläum für protestantische Christen durchaus ein Grund zum Feiern sei. Schließlich habe Luther eine Neubesinnung auf christliche Werte bewirkt. Den Einzelnen habe er in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt und so den Anstoß zur Herausbildung von Individualität gegeben, sagte Nagy. Hinzu kommen Luthers große Verdienste um die Sprache, um die Kultur im Allgemeinen, zum Beispiel im Bereich der Musik. Andererseits sei der Name Luther aber auch mit Schmerzlichem verbunden. "Luthers Verhältnis zu den Juden war problematisch", erklärte der Pfarrer. Und seine Rolle im Bauernkrieg gehöre sicherlich ebenfalls zu den dunklen Seiten des Reformators.

Eigentlicher Anlass, gestern die Presse einzuladen, war das soeben fertiggestellte Programm der evangelischen Kirchengemeinde für 2017, das Jahr des Reformationsjubiläums. Ein Ausschuss, dem neben Pfarrer Tibor Nagy Pfarrerin Kristina Wagner, Hanna Kröger-Möller, Dorothe Fuchs, Hanna Gossmann und Winfried Böhm vom Kirchengemeinderat angehören, hat eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert. Verteilt über das Jahr, lädt die Gemeinde unter 14 verschiedenen Schwerpunkten zu Vorträgen, Diskussionsrunden, Aktionen und Ausstellungen, einem Mittelalter-Mahl, diversen Konzerten, einer Musical-Aufführung und natürlich zu Gottesdiensten ein.

"Gemeinsam Gedenken und Feiern", so lautet das Motto des Programms. Dies beschränke sich keineswegs nur auf die evangelischen Christen in Markdorf, wie Pfarrer Tibor Nagy betonte. Die Katholiken in der Stadt seien herzlich eingeladen. Den Auftakt zu den Veranstaltungen machte in der vergangenen Woche Pater Anselm Grün mit seinem überaus gut besuchten Vortrag für das Christliche Bildungswerk (CBW). "Mir fällt immer wieder auf", merkte Hanna Kröger-Möller vom CBW an, "wie selbstverständlich bei uns die Ökumene gelebt wird – und wie wenig das woanders der Fall ist." Insofern wird das gemeinsame Gedenken und Feiern in den kommenden Monaten auch die Gelegenheit zu einer Standortbestimmung der evangelischen Gemeinde geben. "Wir erhoffen uns da schon einige neue Impulse", erklärte Tibor Nagy.

Jubiläum

Eine Auswahl aus dem Programm für das Reformationsjubiläum der evangelischen Kirche in Markdorf: