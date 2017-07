Markdorf Europa im Klassenzimmer zu erleben.

Unterrichtsprojekt in der 9b der Realschule am Markdorfer Bildungszentrum: Die Neuntklässler bekommen Besuch von Florian Setzen aus dem Stuttgarter Europa Zentrum

Europa im Klassenzimmer zu erleben. Das war das Ziel eines Unterrichtsprojekts von Realschullehrer Jonas Kaltenbach. Eigentlich unterrichtet er in seiner 9b am Bildungszentrum ja Chemie. Doch beschränkt er sein Engagement weder auf die Naturwissenschaften noch aufs Schulgebäude. In Ravensburg ist Kaltenbach nämlich Vorsitzender der "Jungen Europäischen Föderalisten Baden-Württemberg" (JEF), eines ebenso überparteilichen wie überkonfessionellen Vereins, der sich zum Ziel gemacht hat, die "Vereinigten Staaten von Europa" voranzutreiben – und mitzugestalten.

Florian Setzen schmunzelt. "Einer für alle und vor allem: einer für alles", fasst er das Ergebnis an Tischgruppe Eins zusammen. Florian Setzen leitet das "Europa Zentrum Baden-Württemberg", ein Institut sowie eine Akademie für Europa-Fragen in Stuttgart. Direktor Setzen ist aus der Landeshauptstadt angereist, damit Jonas Kaltenbachs Neuntklässler sich den Weg erschließen können, den ein Gesetz macht, bevor die Gesetzes-Idee, die Initiative dazu durch die beratenden Organe hindurchgegangen ist. Die Jugendlichen sollen am Ende wissen, welche Rolle der Rat, welche die Kommission und welche Rolle der Ministerrat in diesem "institutionellen Dreieck" spielen.

"Abgeholt" hat Direktor Setzen die Schüler in den Ferien. Indem er die in Tischgruppen eingeteilte Klasse in einem Urlaubsdomizil schickte – rein spielerisch. Die Schüler sollten untereinander verteilen, was dort an Arbeit anfällt. Und während die Gruppe Eins einem alles aufbürdete, den Einkauf, das Kochen, das Spülen und das Putzen, gab es an anderen Tischen gerechtere Lösungen. Dort wurden Pflichten geteilt oder sie rotierten.

Wie sich welche Aufgaben und Pflichten im gemeinsamen Haus Europa verteilen, das erschlossen die Schüler spielerisch. Ihr Vorwissen war eher gering. Denn was in Brüssel, in Luxemburg und Straßburg beziehungsweise auch in Frankfurt geschieht, damit hatten sich die meisten "nicht so wirklich beschäftigt", wie Alessia Mazzitelli, 16 einräumte. "In Gemeinschaftskunde hatten wir auch das Thema Europa", erinnert sich Fabian Heberle, 15, "ich fands ziemlich schwierig." Abstrakt und beinahe so undurchsichtig wie die Gesetzgebungsverfahren, wie das Zusammenspiel von Kommission, Rat und Parlament, wie der Unterschied zwischen Verordnungen und Richtlinien – bei denen die nationalen Parlamente entweder gleich umsetzen oder erst zustimmen müssen.

Fabio Bianchino, 16, findet das Thema Europa interessant. Er kann sich gut vorstellen, "dass meine Generation in einigen Jahren schon viel europäischer denkt." Bis dahin ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg. Das räumt auch Europa-Zentrums-Direktor Florian Setzen ein. Zu tief sitzen die Vorurteile, die EU sei zu kompliziert. Weshalb schon viel gewonnen sei, sobald die Bürger Europa etwas bewusster erlebten. Nicht nur die Negativ-Schlagzeilen, sondern vor allem dort, wo Europa für den Einzelnen Vorteile bietet: auf Reisen, für die Bildung, im Beruf – vom Aspekt des Friedens ganz zu schweigen.

Eben das hat Lehrer Jonas Kaltenbach im Blick. Deshalb engagiert er sich in der "Jungen Europäischen Föderalisten Baden-Württemberg". Deshalb spricht er auch in seinem Chemie-Unterricht an, "was Europa zum Beispiel für die Chemie-Wirtschaft bedeutet", so Kaltenbach. Deshalb lud er auch die Mitarbeiter vom Europa Zentrum aus Stuttgart ein. Bei aller spielerischen Neugier – damit die Schüler die Spielregeln des stark an Monopoly erinnernden Europa-Spiels verstehen konnten, bedurfte weiterer Erklärung. Und die lieferten außer Florian Setzen noch Yannis Wille, ebenfalls vom Europa Zentrum, sowie Selina Rimmele von den Jungen Europäern Ravensburg.

Europa Zentrum

Überparteilich, unabhängig und gemeinnützig ist die Einrichtung im Stuttgarter "Europahaus". Sie gehört der "Gesellschaft Europäischer Akademien", der "Europäischen Bewegung Deutschland" und dem "Arbeitskreis Europäische Integration" an. Ziel des Europa Zentrums ist eine Bildung "im Sinne der Völkerverständigung und europäischen Einigung". Durchgeführt wird europabezogene Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene. Darüber hinaus beteiligt sich das Europa Zentrum auch an etlichen Initiativen des Landes Baden-Württemberg zum Thema Europa. Finanziert wird es vom Kultusministerium.

Weitere Informationen im Internet: