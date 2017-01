vor 5 Stunden Helmar Grupp Markdorf Es ist Halbzeit

Die großen Projekte der Stadt blieben diesmal außen vor, stattdessen ging es um Stimmungen und um die Zukunft der Bürgergesellschaft in der Stadt: Bürgermeister Georg Riedmanns Rede beim Neujahrsempfang überraschte. Die Vorhaben selbst sind mehr oder weniger fortgeschritten geplant, harren aber alle noch ihrer Realisierung. Riedmann selbst mahnte zuletzt immer wieder deren zügige Umsetzung an. Das muss er auch, denn für ihn ist nun Halbzeit. In vier Jahren wird er, wenn er sich der Wiederwahl stellt, auch daran gemessen werden, was er in seiner ersten Amtszeit tatsächlich verwirklichen konnte, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.