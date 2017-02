Markdorf "Es braucht schönes Licht"

Auf einen Kaffee mit...Florian Fahlenbock, der für seine Bilder schon frühmorgens unterwegs ist

Sie machen tolle Bilder, wo trifft man Sie hinter der Kamera?

Mein Schwerpunkt sind Markdorf und Umgebung mit dem Linzgau und Bodensee. Also eher das Hinterland vom See, weil ich das Gefühl habe, dass das untergeht. Es gibt so viele Bilder vom Sonnenuntergang am See. Doch das Hinterland ist total schön, hügelig, bewaldet, ländlich und mit wunderschönen Kulturlandschaften, die zumindest fotografisch nicht richtig zur Geltung kommen. Und es gibt natürlich klassische Orte für Fotografen wie die Bürg Hohenzollern, die Saarschleife oder Burg Elz. Das sind Hot Spots für Landschaftsfotografen und das steht irgendwo auf der Liste, doch solange meine Kinder noch klein sind, ist das erstmal nicht drin, hunderte Kilometer zu fahren für ein Bild. Momentan findet man mich hauptsächlich zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb.

Was sind die Pläne für dieses Jahr?

Dieses Jahr habe ich mir für jeden Monat einen Ort im Umkreis von maximal 100 Kilometern ausgesucht, um dort Bilder machen. Mal schauen, was dabei herauskommt. Ich finde es spannend, dass man überall schöne Gegenden und Motive findet. Man muss nur suchen. Ich mag Kulturlandschaften mit Strukturen und Wegen, die durchs Bild führen. Es ist nicht einfach, sich dafür einen Blick zu erarbeiten, dass das im Bild funktioniert. Das ist eine Herausforderung. Außerdem möchte ich natürlich meinen Kundenstamm etwas erweitern. Je größer die Kinder werden desto mehr Zeit bleibt mir für die Arbeit.

Sind Sie dann allein unterwegs?

Ja. Wenn das Wetter entsprechend ist, bin ich eine Stunde vor Sonnenaufgang an dem Ort, an dem ich sein möchte. Da laufe ich meistens hin. Fürs Frühjahr steht Oberteuringen auf dem Plan – diese Seite vom Gehrenberg habe ich noch nie abgelichtet. Das geht dann meistens bis 9 oder 10 Uhr, dann ist das Licht zu hart. Zuhause setze ich mich dann hin und bearbeite die Bilder. Wenn ich mit der Familie spazieren gehe, habe ich zwar häufig auch die Kamera dabei, doch diese Bilder zeige ich nicht, das bleibt privat.

Findet sich immer ein schönes Motiv?

Gerade hier am See ist es reizvoll, mit dem Nebel Stimmung zu erzeugen, doch da kann es passieren, dass unter 30 bis 40 Bildern nichts Tolles dabei ist. Wenn es kein schönes Licht gibt, gibt es kein schönes Foto. Dann muss man es nochmal machen. Oft schaue ich mir einen Ort erst an und überlege mir, was ich dort ablichten möchte, und fahre dann morgens nochmal hin.

Warum morgens?

Ich mag die Stimmung und das Licht. Abends mag ich eher die blaue Stunde, wenn die Sonne gerade untergegangen ist. Da färbt sich alles blau. Das hat mit der Lichtbrechung in der Atmosphäre zu tun. Manchmal bin ich aber auch den ganzen Tag unterwegs.

Wie kamen Sie zur Fotografie?

Die ersten Bilder, die ich tatsächlich auch noch habe, da war ich zehn oder zwölf Jahre alt. Das war eine Kamera von meinem Opa. Das mit der Fotografie hat dann nie so richtig aufgehört, nur zwischen 2000 und 2010 habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Dann kam die Überlegung, eine Kamera zu kaufen, weil meine Frau auch kreativ ist und mit der Fotografie im Unterricht gearbeitet hat. Da hat es klick gemacht und mich wieder voll erwischt. In den letzten vier Jahren ist es dann immer mehr zu etwas gewachsen, woraus ich vielleicht ein Standbein machen kann.

Was ist Ihnen bei Ihren Bildern wichtig?

Es geht in erster Linie um Stimmung. Ich mag es recht minimalistisch. Es geht aber auch um Kompositionen in den Bildern und da gibt es Regeln wie die Drittelregel oder den goldenen Schnitt. Die sollten beherrscht werden, um sie eventuell auch zu brechen. Es geht um Licht und um das Motiv. Aber zuallererst sollen die Bilder Geschichten erzählen und erzeugen. Wenn ich fünf bis zehn Bilder im Jahr gemacht habe, die mir etwas erzählen, war das für mich erfolgreich. Bei Aufträgen versuche ich natürlich, die Gegend schön und freundlich darzustellen.

Wie wichtig ist dabei Bildbearbeitung?

Das ist das A und O. Das ist die Dunkelkammer. Das Entwickeln gehört schon seit den Anfängen der Fotografie dazu. Manche Bilder bestehen zum Beispiel aus drei Bildern, damit sie von vorne bis hinten scharf sind. Manchmal stimmt aber auch fast alles. Man darf nicht vergessen, wie viel Arbeit in der Bearbeitung steckt. Eine Stunde Fotografieren bedeutet eine Stunde Nacharbeiten.

Sie fotografieren auch Menschen, oder?

Ja und dabei habe ich den Anspruch, den Moment und den Menschen zu erwischen und nicht nur eine Modeaufnahme oder einen Schnappschuss zu machen. Den Charakter eines Menschen in einer 125tel Sekunde zu treffen, ist eine Herausforderung. Das braucht Ruhe und Zeit. Ich habe auch schon mehrere Hochzeiten fotografiert und das hat großen Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend ist. Man muss den ganzen Tag konzentriert sein. Porträts mache ich bisher besonders im Bekanntenkreis, doch das könnte sich schon bald ändern. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten mit meist künstlichem Licht.

Wie hat sich Ihre Arbeit in der vergangenen Zeit entwickelt?

Der SÜDKURIER hat ja bereits vor zwei Jahren über mich berichtet, damals ging es um Instagram-Bilder. Dadurch wurde die Tourismus-Gemeinschaft Gehrenberg auf mich aufmerksam, seitdem mache ich die Bilder vom Gehrenberg. Das hat sich ein bisschen verzahnt in das, was ich sowieso mache. Inzwischen bin ich auch für die Stadt ein wenig unterwegs. Durch Zufall hatte ich 2016 eine Ausstellung in Frankreich – die war ganz erfolgreich, aber halt in Frankreich. Ich würde mich freuen, auch hier mal ausstellen zu dürfen. Aber ich bin natürlich auch erst seit zwei Jahren hier, das ergibt sich ja nach und nach.

Was möchten Sie mit der Fotografie erreichen?

Gerne würde ich in den nächsten Jahren hier eine Ausstellung machen. Ein Ziel ist auch mittelfristig ein Bildband über die Gegend hier zu veröffentlichen. Auf jeden Fall möchte ich mir hier weiterhin einen Namen machen und die Kontakte ausweiten, geschäftlich oder privat. Toll wäre natürlich, wenn die Leute hier vermehrt meine Bilder kaufen, um ihre Wohnzimmer zu verschönern.

Was raten Sie anderen, die ihre Heimat ablichten möchten?

Früh aufstehen und das Licht nutzen. Das Licht lesen lernen. Man sieht jetzt etwa eine Flaute an Winterbildern, weil ohne Schnee und Raureif vermeintlich die Winterstimmung fehlt. Doch gerade hier in der Gegend kann man an die Nebelgrenzen gehen und morgens durch die Wälder streifen, meinetwegen auch bei Sonnenuntergang. Und dann einfach Motive suchen. Und Fotografen anschauen, die gut sind. Die gehen ja auch nicht spazieren und machen ein gutes Bild, sondern schleppen ihr schweres Equipment durch die Gegend bis sie da sind, wo sie hin möchten. Im Prinzip gibt es aber überall ein gutes Motiv, man muss nur die Augen offen halten.

Ist das ein sehr praktisches Lernen?

Man lernt viel, wenn man liest und Bilder ansieht, ja. Auch Instagram ist eine gute Inspirationsquelle; und Gemälde – es schadet nicht, sich als Landschaftsfotograf Bilder von van Gogh oder Caspar David Friedrich anzusehen zumindest als Landschaftsfotograf, um etwas über Komposition und Bildaufbau zu lernen. Man sollte raus gehen und fotografieren. Am besten raus aus der Komfortzone kommen, das frühe Aufstehen ist ja nicht jedermanns Sache, aber dann entstehen die guten Bilder.

Zur Person

Florian Fahlenbock ist 44 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder. Gebürtig stammt er aus Reutlingen, nach einigen Jahren in Freiburg wohnt er seit zwei Jahren in Markdorf. Da er seiner Frau als Rektorin an der Grundschule Salem-Beuren den Rücken freihält, kümmert Fahlenbock sich um die Kinder und versucht parallel seine Tätigkeit als Fotograf aufzubauen. Wenn er nicht fotografiert, sich um die Kinder kümmert oder Musik macht, kocht er gerne.

Einige seiner Bilder sind online unter www.florianfahlenbock.de