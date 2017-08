Markdorf Erwin Teufel besichtigt den Stüblehof und seine Melktechnik

Der ehemalige CDU-Ministerpräsident schaut auf seiner Sommertour in Markdorf vorbei und lässt sich auf dem Stüblehof über die aktuelle Situation von Milchbauern informieren. Dabei erzählt der 77-Jährige von seinen eigenen Berührungspunkten mit der Landwirtschaft.

Der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) verbringt mit seiner Frau Edeltraud seit 25 Jahren seinen Urlaub in Überlingen am Bodensee. In diesem Jahr sind es erstmals vier Wochen, wie er sagt. Regelmäßig organisiert dabei Ernst Arnegger, mit dem er seit Jahrzehnten befreundet ist, Sommertouren für ihn. Am Freitagnachmittag führte der Weg die beiden zur Familie Mock auf den Stüblehof. Im Mittelpunkt standen dabei Informationen über die computergesteuerte Robotermelkanlage.

"Ich stamme ja selbst von einem Bauernhof", erzählte der 77-jährige Teufel. Auf dem Hof in Zimmern ob Rottweil sei er bei seiner Mutter mit seinen beiden Geschwistern groß geworden, der Vater fiel im Krieg. Später habe einer seiner Brüder den Hof übernommen. Auch später in der Politik habe es Berührungspunkte mit der Landwirtschaft gegeben. Heute sei die Frage, wie Betriebe nach dem Wegfall der Milchquote wirtschaftlich arbeiten können.

Auf dem Stüblehof haben Markus und Kerstin Mock im Oktober 2016 zwei Melkroboter für ihre rund 125 Milchkühe, die sie auch selbst züchten. Rund 250 000 Euro kosteten die Geräte mit Software, aber ohne das Drumherum, erklärte Markus Mock. Er schätzt, dass im Augenblick zehn bis 15 Prozent der Milchbetriebe im Bodenseekreis solche Anlagen haben. Dies lohne sich nur, wenn ein Betrieb absehbar noch mindestens zehn Jahre existiere. Es gebe gedeckelte Zuschüsse. "In den letzten zweieinhalb Jahren war er katastrophal", sagte Markus Mock über den Milchpreis, der sich aber etwas erholt habe und jetzt auf mehr als 30 Cent pro Liter steige. Die Unsicherheiten mit dem Milchkonzern Omira, der schließlich vom französischen Konzern Lactalis gekauft wurde, hätten zusätzlich für Unruhe gesorgt.

"Die Kühe gehen selbstständig in die beiden Melkboxen", erläuterte Mock. Anreiz ist ein besonderes Kraftfutter, dennoch müsse sich das Tier ein paar Monate daran gewöhnen. Dann wird es technisch: Ein Roboterarm mit Melkbechern sucht in der Box automatisch die Zitzen, das Programm merkt sich die Positionen für jede Kuh. Im Schnitt gibt jede Kuh rund 30 Liter Milch am Tag.