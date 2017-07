Markdorf Erstmals Empfang nach "Jugend musiziert"

Die Musikschule Markdorf hat erstmals für die Teilnehmer und Lehrer nach dem Wettbewerb "Jugend musiziert" einen Empfang in der Musikschule organisiert. Damit wolle man das Engagement von Schäülern und Lehrern anerkennen, erklärte Musikschulleiter Gerhard Eberl.

Markdorf – Die Wertschätzung stand im Vordergrund des Empfangs, zu dem die Musikschule Markdorf die Teilnehmer des Wettbewerbs "Jugend musiziert" erstmals eingeladen hatte. Bewusst alle waren willkommen, denn schon allein das Mitmachen beim Wettbewerb und die Vorbereitungen darauf wussten und wissen Eltern, Lehrer und Musikschulleiter Gerhard Eberl zu würdigen. Damit die Feier mit Reden nicht zu trocken geriet, gestalteten einige der jungen Musiker sie mit ihren Instrumenten. Anschließend stießen sie mit den Lehrern und Eltern auf den Erfolg an. Musikschulsekretärin Ulrike Specker hatte ein kleines Büfett organisiert.

Warum wird gefeiert? Ganz einfach, berichtete Gerhard Eberl von einem Vortrag einer Psychologin. Sie habe einprägsam die wiederkehrende Situation geschildert: Der Schüler kommt, man gibt ihm ein Stück auf, das er nicht spielen kann. Er müht sich ab, bis er es beherrscht, der Lehrer hakt es ab – und gibt ihm ein neues Stück, das er nicht spielen kann. "Feiern Sie die Erfolge", hatte die Psychologin geraten. "Und das tun wir heute", erklärte Eberl.

Alleine die Teilnahme am Wettbewerb sei ehrungswürdig, stimmte Bürgermeister Georg Riedmann seinem Vorredner zu. Selbst Geigenspieler, bedauerte er, dass er in seiner Schulzeit nie an diesem Wettbewerb teilgenommen hatte, weil er das Instrument erst viel später erlernt hatte. Im Laufe der Zeit habe sich die Einstellung zu dem Wettbewerb deutlich verändert, weniger die Bewertung zähle, mehr der Weg dorthin. Riedmann konnte sich in die Teilnehmer hineinversetzen: "Erst denkt man, man lernt das schwierige Stück nicht – aber dann klappt es doch.

" Es sei wichtig, dass die Lehrer den richtigen Grad zwischen Herausforderung und Überforderung träfen und Eltern den Weg begleiteten. Man müsse die Liebe zum Instrument fördern. "Ich weiß, es lohnt sich, den Weg zu gehen, und welche Freude man hat, im Jugend- oder Erwachsenenalter die großen Werke zu spielen. Das macht glücklich und befruchtet das spätere Leben."

Dem Wettbewerb müsse man sich auch später im Beruf stellen, Aufgaben vorstellen, Energien aufbauen, verwies der Bürgermeister auf die positiven Begleiterscheinungen des Wettbewerbs quasi als Übung. Er beglückwünschte alle, die die Energie aufgebracht hatten.

Gerhard Eberl überreichte den Lehrern für ihr Engagement den Markdorfer Jubiläumswein, die Teilnehmer erhielten alle einen Markdorf-Gutschein.

Zwischen den Reden musizierten die Wettbewerbsteilnehmer. Konzentriert, aber entspannter als beim Wettbewerb bezauberten Antonia Berger und Mira Walesch als Violin-Duo. Liam Collier faszinierte mit Prokofjew. Nils Bühler beherrschte sein Schlagzeug perfekt und sang das Stück leise mit.

Seit sieben Jahren spielt Liam Collier bei Guido Heimpel Klavier. Für den Wettbewerb hat der 12-Jährige etwas häufiger als sonst geübt; er fand dies aber "nicht übermäßig anstrengend" und hatte Spaß daran, die neuen Stücke zu erarbeiten. Mit dem Ergebnis des Regionalwettbewerbs war er zufrieden. Beim Landeswettbewerb wusste er aber gleich, dass er ein paar Fehler gemacht hatte. Und was hat es außer Selbstbewusstsein gebracht? "Jede Menge Einladungen zu Pizza und Eis."

Jugend musiziert

An dem bundesweiten Wettbewerb können Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr teilnehmen. Er dient der musikalischen Standortbestimmung, dem Vergleich mit anderen und der Förderung.

Die Ergebnisse der Schüler der Musikschule Markdorf: